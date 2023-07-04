Столтенберг еще год будет в должности генсека НАТО

"Удостоен решения союзников НАТО продлить мой срок на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 года. Трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой обеспечивает нашу свободу и безопасность на протяжении почти 75 лет, и в более опасном мире наш Североатлантический союз важнее, чем когда-либо", – заявил он.

Контекст:

Столтенберг – бывший премьер-министр и министр финансов Норвегии. Пост генсека НАТО он занимает с октября 2014 года.

Полномочия Столтенберга должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он намеревался возглавить центробанк Норвегии.

Срок полномочий генсека продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год, до 30 сентября 2023 года. Последний год в СМИ периодически обсуждаются кандидатуры на пост генсека НАТО, среди них называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, министра финансов Канады Христю Фриланд, экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона (он сам говорил о таком желании в феврале), премьер-министра Дании Метте Фредериксен, министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и премьер-министра Испании Педро Санчеса.