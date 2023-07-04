Приглашение в НАТО усилит Украину, отказ от него Кремль сочтет слабостью союзников – Науседа

Науседа посоветовал союзникам по НАТО не обращать внимания на опасения, что вступление Украины в Альянс спровоцирует Россию.
"Мы не должны бояться принимать более смелые решения, потому что в противном случае путинский режим решит, что западные союзники слишком слабы, что их нужно загнать в угол и они сдадутся", – сказал Науседа.
По его словам, более уверенная формулировка перспективы членства Украины наверняка повысит боевой дух украинских солдат на поле боя.
Политик сообщил, что Украине на саммите в Вильнюсе могут пообещать более легкий путь к членству в НАТО после войны и некоторые дополнительные преимущества.
"У нас есть отдельные страны, которые настороженно относятся к более сильным формулировкам в отношении Украины. Но я уже вижу некоторый сдвиг в сознании их лидеров", — сказал президент Литвы.
Он отметил, что в разгар войны Украина не может вступить в НАТО и все это понимают, но нужно создать процедуры, которые будут задействованы сразу после победы Украины.
Науседа заявил, что ожидает появления в Вильнюсе Владимира Зеленского, несмотря на предупреждения президента Украины о том, что он не видит смысла ехать, если Киеву не дадут определенный сигнал.
"Надеюсь, он будет здесь и сыграет важную роль в принятии решений в Вильнюсе", – сказал политик.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.
29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.