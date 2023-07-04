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ПОЛИТИКА

Приглашение в НАТО усилит Украину, отказ от него Кремль сочтет слабостью союзников – Науседа

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Науседа высказался о членстве Украины в НАТО
Науседа высказался о членстве Украины в НАТО
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал лидеров НАТО решительнее поддержать Украину в ее стремлении стать членом Альянса. По его словам, приглашение в Альянс усилит Киев в его сопротивлении российской агрессии, в то время как отказ от такого приглашения Кремль сочтет слабостью. Об этом он сказал в комментарии Reuters, опубликованном 4 июля.

Науседа посоветовал союзникам по НАТО не обращать внимания на опасения, что вступление Украины в Альянс спровоцирует Россию.

"Мы не должны бояться принимать более смелые решения, потому что в противном случае путинский режим решит, что западные союзники слишком слабы, что их нужно загнать в угол и они сдадутся", – сказал Науседа.

По его словам, более уверенная формулировка перспективы членства Украины наверняка повысит боевой дух украинских солдат на поле боя.

Политик сообщил, что Украине на саммите в Вильнюсе могут пообещать более легкий путь к членству в НАТО после войны и некоторые дополнительные преимущества.

"У нас есть отдельные страны, которые настороженно относятся к более сильным формулировкам в отношении Украины. Но я уже вижу некоторый сдвиг в сознании их лидеров", — сказал президент Литвы.

Он отметил, что в разгар войны Украина не может вступить в НАТО и все это понимают, но нужно создать процедуры, которые будут задействованы сразу после победы Украины.

Науседа заявил, что ожидает появления в Вильнюсе Владимира Зеленского, несмотря на предупреждения президента Украины о том, что он не видит смысла ехать, если Киеву не дадут определенный сигнал.

"Надеюсь, он будет здесь и сыграет важную роль в принятии решений в Вильнюсе", – сказал политик.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Кремль, война России против Украины, саммит НАТО, Гитанас Науседа
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