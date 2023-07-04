Приглашение в НАТО усилит Украину, отказ от него Кремль сочтет слабостью союзников – Науседа

Науседа посоветовал союзникам по НАТО не обращать внимания на опасения, что вступление Украины в Альянс спровоцирует Россию.

"Мы не должны бояться принимать более смелые решения, потому что в противном случае путинский режим решит, что западные союзники слишком слабы, что их нужно загнать в угол и они сдадутся", – сказал Науседа.

По его словам, более уверенная формулировка перспективы членства Украины наверняка повысит боевой дух украинских солдат на поле боя.

Политик сообщил, что Украине на саммите в Вильнюсе могут пообещать более легкий путь к членству в НАТО после войны и некоторые дополнительные преимущества.

"У нас есть отдельные страны, которые настороженно относятся к более сильным формулировкам в отношении Украины. Но я уже вижу некоторый сдвиг в сознании их лидеров", — сказал президент Литвы.

Он отметил, что в разгар войны Украина не может вступить в НАТО и все это понимают, но нужно создать процедуры, которые будут задействованы сразу после победы Украины.

Науседа заявил, что ожидает появления в Вильнюсе Владимира Зеленского, несмотря на предупреждения президента Украины о том, что он не видит смысла ехать, если Киеву не дадут определенный сигнал.

"Надеюсь, он будет здесь и сыграет важную роль в принятии решений в Вильнюсе", – сказал политик.