"Это важный сигнал, и он зависит от решения Байдена". Зеленский считает, что Украину нужно пригласить в НАТО сейчас

Зеленский: Очень важно чувствовать, что вы действительно находитесь рядом с союзниками в будущем Фото: EPA

Зеленский сказал, что Байден был "принимающим решение" о том, будет ли Украина членом НАТО.

По словам президента Украины, Байден поддерживает членство Украины в Альянсе, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.

"Сейчас. Это очень важно. Очень важно чувствовать, что вы действительно находитесь рядом с союзниками в будущем", – сказал он.

В то же время, по словам Зеленского, Украина понимает, что никогда не будет в НАТО, пока не закончится война.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – сказал президент.