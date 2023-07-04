"Это важный сигнал, и он зависит от решения Байдена". Зеленский считает, что Украину нужно пригласить в НАТО сейчас

Зеленский сказал, что Байден был "принимающим решение" о том, будет ли Украина членом НАТО.
По словам президента Украины, Байден поддерживает членство Украины в Альянсе, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.
"Сейчас. Это очень важно. Очень важно чувствовать, что вы действительно находитесь рядом с союзниками в будущем", – сказал он.
В то же время, по словам Зеленского, Украина понимает, что никогда не будет в НАТО, пока не закончится война.
"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – сказал президент.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО и решений относительно безопасности Украины на период до вступления в Альянс.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.
29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.
Согласно опросу КМИС, проведенному с 10-го по 21 мая, 89% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО.