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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это важный сигнал, и он зависит от решения Байдена". Зеленский считает, что Украину нужно пригласить в НАТО сейчас

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Зеленский: Очень важно чувствовать, что вы действительно находитесь рядом с союзниками в будущем
Зеленский: Очень важно чувствовать, что вы действительно находитесь рядом с союзниками в будущем
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал американского президента Джо Байдена пригласить Украину стать членом НАТО. Об этом он заявил в интервью CNN, фрагмент которого канал опубликовал 3 июля.

Зеленский сказал, что Байден был "принимающим решение" о том, будет ли Украина членом НАТО.

По словам президента Украины, Байден поддерживает членство Украины в Альянсе, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.

"Сейчас. Это очень важно. Очень важно чувствовать, что вы действительно находитесь рядом с союзниками в будущем", – сказал он.

В то же время, по словам Зеленского, Украина понимает, что никогда не будет в НАТО, пока не закончится война.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – сказал президент.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признало за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, а в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО и решений относительно безопасности Украины на период до вступления в Альянс.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.

Согласно опросу КМИС, проведенному с 10-го по 21 мая, 89% украинцев хотят, чтобы Украина вступила в НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Джо Байден, Владимир Зеленский, война России против Украины, саммит НАТО
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