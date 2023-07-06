В Белом доме заявили, что Украине нужно провести реформы перед вступлением в НАТО. В МИД ответили, какая реформа в мире остается незавершенной

"Я не собираюсь вдаваться в частные разговоры... И президент [США Джо Байден] сказал – он говорил это снова и снова: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая страна НАТО, прежде чем вступить в НАТО. Он сказал, что считает, что это может быть сделано… Украина может это сделать", – подчеркнула Жан-Пьер.

На ее слова о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу, обратили внимание в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что США – ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии страны-оккупанта России, и выразили благодарность всем американцам, поддерживающим страну.

"Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая бы проводила такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине неотвратимо будут продолжаться, – написал 6 июля в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко. – В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это – отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности".

По словам Николенко, как только партнеры Украины будут рассматривать вопрос ее членства в НАТО без оглядки на Москву, то "станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем".

СМИ сообщали, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля все страны-члены Североатлантического союза готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 3 июля, призвал Байдена пригласить Украину стать членом НАТО. По его словам, Байден поддерживает членство Украины в Альянсе, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.

В то же время, как указал Зеленский, Украина понимает, что никогда не будет в НАТО, пока не закончится война.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – подчеркнул президент.