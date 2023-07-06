В Белом доме заявили, что Украине нужно провести реформы перед вступлением в НАТО. В МИД ответили, какая реформа в мире остается незавершенной

"Я не собираюсь вдаваться в частные разговоры... И президент [США Джо Байден] сказал – он говорил это снова и снова: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая страна НАТО, прежде чем вступить в НАТО. Он сказал, что считает, что это может быть сделано… Украина может это сделать", – подчеркнула Жан-Пьер.
На ее слова о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу, обратили внимание в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД отметили, что США – ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии страны-оккупанта России, и выразили благодарность всем американцам, поддерживающим страну.
"Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая бы проводила такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине неотвратимо будут продолжаться, – написал 6 июля в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко. – В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это – отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности".
По словам Николенко, как только партнеры Украины будут рассматривать вопрос ее членства в НАТО без оглядки на Москву, то "станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем".
СМИ сообщали, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля все страны-члены Североатлантического союза готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 3 июля, призвал Байдена пригласить Украину стать членом НАТО. По его словам, Байден поддерживает членство Украины в Альянсе, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.
В то же время, как указал Зеленский, Украина понимает, что никогда не будет в НАТО, пока не закончится война.
"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – подчеркнул президент.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.