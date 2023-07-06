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В Белом доме заявили, что Украине нужно провести реформы перед вступлением в НАТО. В МИД ответили, какая реформа в мире остается незавершенной

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США ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии страны-оккупанта России, отметили в МИД
США – ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии страны-оккупанта России, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

США обсуждали с союзниками по НАТО и Украиной, как могут коллективно поддержать стремление Украины к евроатлантической интеграции. Об этом 5 июля на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее цитирует сайт Белого дома.

"Я не собираюсь вдаваться в частные разговоры...  И президент [США Джо Байден] сказал – он говорил это снова и снова: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же стандартам, что и любая страна НАТО, прежде чем вступить в НАТО.  Он сказал, что считает, что это может быть сделано… Украина может это сделать", – подчеркнула Жан-Пьер.

На ее слова о необходимости проведения Украиной реформ, чтобы соответствовать стандартам НАТО, прежде чем присоединиться к Альянсу, обратили внимание в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД отметили, что США – ведущий союзник Украины в противодействии вооруженной агрессии страны-оккупанта России, и выразили благодарность всем американцам, поддерживающим страну.

"Кроме Украины, сейчас в мире нет ни одной другой страны, которая бы проводила такое количество реформ в условиях масштабной войны на своей территории. Коренные внутренние преобразования в Украине неотвратимо будут продолжаться, – написал 6 июля в Facebook спикер МИД Украины Олег Николенко. – В то же время считаем, что одна реформа в мире остается незавершенной. Это – отношение Запада к роли России в архитектуре евроатлантической безопасности".

По словам Николенко, как только партнеры Украины будут рассматривать вопрос ее членства в НАТО без оглядки на Москву, то "станет очевидным, что предоставление Украине приглашения к членству в Альянсе уже на этом этапе отвечает интересам безопасности союзников, станет важным шагом для восстановления мира в Украине и Европе в целом и предотвращения повторения российской агрессии в будущем".

https://www.facebook.com/oleg.nikolenko.50/posts/pfbid0i8mR9qEwp7riTwz3Z6NtduE6t39wUFA1aaLXbVRCAvuAbLKXKei7NeP1bkLeTR8Xl

СМИ сообщали, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля все страны-члены Североатлантического союза готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 3 июля, призвал Байдена пригласить Украину стать членом НАТО. По его словам, Байден поддерживает членство Украины в Альянсе, но приглашение сейчас стало бы огромным стимулом для украинских солдат.

В то же время, как указал Зеленский, Украина понимает, что никогда не будет в НАТО, пока не закончится война.

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – подчеркнул президент.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

Теги: Россия, Украина, Джо Байден, МИД Украины, реформы, Белый дом, архитектура, президент, безопасность, Олег Николенко, спикер, Карин Жан-Пьер, вступление Украины в НАТО
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