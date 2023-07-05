"Пусть думают". В ОПУ заявили, что Украина не согласится на вступление в НАТО без применения ст. 5 Вашингтонского договора

"Мы действительно говорим, что лучшая гарантия безопасности для Украины – ст. 5. Вот и все. Поэтому какие-либо эрзац-варианты, какие-то гибридные варианты нам не нужны. Нам не нужны какие-либо спекуляции относительно какого-либо возможного статуса", – подчеркнул Жовква.

Он процитировал президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлом году отмечал, что никаких внеблоковых, нейтральных статусов для страны не может быть.

По словам Жовквы, страны – члены НАТО "интенсивно раздумывают" о применении ст. 5.

"Я думаю, что государства – члены НАТО сейчас получили хорошую возможность после агрессии России по отношению к Украины подумать по поводу этой статьи. И я думаю, что они очень интенсивно об этом раздумывают, – указал замглавы ОПУ. – Это действительно такой тест-кейс для каждого государства – члена НАТО: "А что, если вдруг?" Поэтому пусть думают".

Ст. 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.