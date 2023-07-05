"Пусть думают". В ОПУ заявили, что Украина не согласится на вступление в НАТО без применения ст. 5 Вашингтонского договора

"Мы действительно говорим, что лучшая гарантия безопасности для Украины – ст. 5. Вот и все. Поэтому какие-либо эрзац-варианты, какие-то гибридные варианты нам не нужны. Нам не нужны какие-либо спекуляции относительно какого-либо возможного статуса", – подчеркнул Жовква.
Он процитировал президента Украины Владимира Зеленского, который в прошлом году отмечал, что никаких внеблоковых, нейтральных статусов для страны не может быть.
По словам Жовквы, страны – члены НАТО "интенсивно раздумывают" о применении ст. 5.
"Я думаю, что государства – члены НАТО сейчас получили хорошую возможность после агрессии России по отношению к Украины подумать по поводу этой статьи. И я думаю, что они очень интенсивно об этом раздумывают, – указал замглавы ОПУ. – Это действительно такой тест-кейс для каждого государства – члена НАТО: "А что, если вдруг?" Поэтому пусть думают".
Ст. 5 Вашингтонского договора гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, все остальные государства – члены Альянса будут считать это нападением на все страны НАТО и отреагируют на него.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.