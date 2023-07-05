Украина максимально работает с партнерами перед саммитом НАТО в Вильнюсе – Зеленский

Зеленский о саммите НАТО: Остается неделя до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе Фото: president.gov.ua

"Остается ровно неделя до ключевого дня саммита НАТО в Вильнюсе. Следовательно, неделя до ключевого момента для нашей общей безопасности в Европе. Максимально работаем с партнерами, чтобы наша общая безопасность в Вильнюсе победила. Все зависит от партнеров", – сказал он.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, сегодня было обнародовано открытое письмо, подписанное 46 экспертами по внешней политике, призывающее дать Украине дорожную карту для членства в Альянсе как можно скорее.

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