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ОПУ: Совет Украина – НАТО должен привести страну в Альянс. Если будет просто площадка для дискуссий, то это теряет смысл

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Регламент работы совета Украина НАТО "обсуждается на уровне союзников", отметили в ОПУ
Регламент работы совета Украина – НАТО "обсуждается на уровне союзников", отметили в ОПУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Киеве благодарны за решение о создании нового совета НАТО – Украина, где страна будет равной с союзниками по Альянсу, но "очень важно за формой не потерять смысл". Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 5 июля, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, решение будет формализовано во время саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

"Мы сейчас подробно изучаем, каким будет мандат этого совета, и наша позиция очень проста. Совет Украина – НАТО, если он будет создан и заработает, должен первой и важной своей функцией иметь приведение Украины в членство в НАТО. Постепенно, когда для этого сложатся условия, как мы фиксируем сейчас в двусторонних декларациях с рядом государств-членов, но это должна быть его главная задача, – подчеркнул Жовква. – Если это будет просто площадка для дискуссий об "открытой двери", о каких-то новых форматах, которые еще могут быть выдуманы для того, чтобы поставить определенные искусственные барьеры для Украины, то тогда, боюсь, такое переформатирование теряет свой содержательный смысл".

Замглавы ОПУ рассказал, что регламент работы совета "обсуждается на уровне союзников".

"Украина не может в этом участвовать, потому что она не является членом НАТО, но может и безусловно будет выражать свою позицию", – отметил Жовква.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 16 июня, что цель Альянса – провести первое заседание нового совета НАТО – Украина на саммите в Вильнюсе с участием президента Владимира Зеленского.

Ожидается, что он присоединится к делегациям 40 стран – членов и партнеров Альянса на саммите в Литве.

В то же время в ОПУ отмечали, что саммит в Вильнюсе был бы очень хорошим началом для ответа на заявку Украины на членство в Альянсе. Документ "сейчас лежит на столах лидеров стран – членов НАТО", а в Киеве под ответом подразумевают "приглашение к членству, что является лишь первым этапом", указали в Офисе президента Украины. И добавили, что Зеленский не поедет на саммит, если в Вильнюсе не будет результата для Украины.

Контекст:

О том, что НАТО может повысить статус Украины в Альянсе путем создания совета Украина – НАТО,  в конце мая писали СМИ (пока стороны встречаются в рамках комиссии Украина – НАТО, 15 июня состоялось первое с 2016 года заседание на уровне министров обороны).

Согласно плану, Украина будет "полноправным" членом за столом совета Украина – НАТО, а не только приглашенной страной для обсуждений, как предусматривает комиссия Украина – НАТО. Украина могла бы созывать встречи, когда пожелает, и ей было бы легче предоставлять информацию о ситуации на поле боя, сообщил Euractiv. Это также откроет двери для широкого круга новых сфер сотрудничества, таких как обмен разведданными и проведение совместных учений. Создание совета способствовало бы формированию Украины как будущего члена НАТО, это помогло бы максимально приблизить ее к стандартам Альянса, считают дипломаты.

Если это произойдет, то будет означать, что "31 союзник НАТО и Украина будут сидеть за одним столом на равных условиях", заявлял Столтенберг. Он пояснял, что возможное создание совета означало бы усиление политического партнерства между Альянсом и Киевом и этот орган, в отличие от комиссии, может принимать совместные решения.

В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба 14 июня отмечал, что "создать совет НАТО – Украина, не сделав  решительного шага к членству, – это как предоставить танк без пушки".

В Офисе президента Украины проинформировали 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

Теги: Украина, Вильнюс, интервью, саммит НАТО, Офис президента Украины, Игорь Жовква, вступление Украины в НАТО
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