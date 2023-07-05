ОПУ: Совет Украина – НАТО должен привести страну в Альянс. Если будет просто площадка для дискуссий, то это теряет смысл

По его словам, решение будет формализовано во время саммита НАТО в Вильнюсе 11–12 июля.

"Мы сейчас подробно изучаем, каким будет мандат этого совета, и наша позиция очень проста. Совет Украина – НАТО, если он будет создан и заработает, должен первой и важной своей функцией иметь приведение Украины в членство в НАТО. Постепенно, когда для этого сложатся условия, как мы фиксируем сейчас в двусторонних декларациях с рядом государств-членов, но это должна быть его главная задача, – подчеркнул Жовква. – Если это будет просто площадка для дискуссий об "открытой двери", о каких-то новых форматах, которые еще могут быть выдуманы для того, чтобы поставить определенные искусственные барьеры для Украины, то тогда, боюсь, такое переформатирование теряет свой содержательный смысл".

Замглавы ОПУ рассказал, что регламент работы совета "обсуждается на уровне союзников".

"Украина не может в этом участвовать, потому что она не является членом НАТО, но может и безусловно будет выражать свою позицию", – отметил Жовква.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял 16 июня, что цель Альянса – провести первое заседание нового совета НАТО – Украина на саммите в Вильнюсе с участием президента Владимира Зеленского.

Ожидается, что он присоединится к делегациям 40 стран – членов и партнеров Альянса на саммите в Литве.

В то же время в ОПУ отмечали, что саммит в Вильнюсе был бы очень хорошим началом для ответа на заявку Украины на членство в Альянсе. Документ "сейчас лежит на столах лидеров стран – членов НАТО", а в Киеве под ответом подразумевают "приглашение к членству, что является лишь первым этапом", указали в Офисе президента Украины. И добавили, что Зеленский не поедет на саммит, если в Вильнюсе не будет результата для Украины.