Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе", – сказал Столтенберг.
Он также прокомментировал намерения властей Украины добиться от Альянса реальных шагов на пути к членству страны в НАТО.
"Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины – в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество [в войне]. Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным", – отметил генсек.
Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.
Это был первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО. Президент Украины после встречи с генсеком Альянса заявил, что "нет ни одного объективного барьера, препятствующего принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО".
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Столтенберг сообщал, что Зеленский приглашен на этот саммит.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.