Столтенберг заявил, что Зеленский принял приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе

"Президент Зеленский и я обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе в июле. Я пригласил его принять участие во встрече, и я рад, что он принял приглашение и примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе", – сказал Столтенберг.

Он также прокомментировал намерения властей Украины добиться от Альянса реальных шагов на пути к членству страны в НАТО.

"Как я сказал вчера в Киеве, будущее Украины – в евроатлантической семье. Все союзники НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но главный фокус сейчас, конечно, на том, как гарантировать, чтобы Украина получила преимущество [в войне]. Наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции, наша помощь позволяет им сделать это возможным", – отметил генсек.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это был первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО. Президент Украины после встречи с генсеком Альянса заявил, что "нет ни одного объективного барьера, препятствующего принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО".

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Столтенберг сообщал, что Зеленский приглашен на этот саммит.