"Мир непредсказуем". Данилов допустил вступление Украины в НАТО до завершения войны с РФ

Чтобы путь Украины в Альянс был кратчайшим, необходимо согласие стран – членов НАТО, пояснил секретарь СНБО.

"Мы сегодня не видим препятствий, чтобы уже стать членами Альянса. Это не столь сложная ситуация. Это более политическое решение. Но надо понимать, что для этого должно быть согласие ведущих стран Альянса. Тогда все это закрутится гораздо быстрее. Мы слишком долго с этим медлили", – заявил он.

Данилов подчеркнул, что в феврале 2022 года весь мир прогнозировал поражение Украины, однако украинцы доказали, что победят. По аналогии с этим он допустил вступление Украины в НАТО еще до завершения войны с Россией – вопреки прогнозам скептиков.

"Как вы видите, мир ошибался. Я бы хотел, чтобы так же произошло и здесь, чтобы мы получили членство в Альянсе как можно скорее. Я не исключаю, что это может произойти в любой момент. Мир сейчас непредсказуем", – заявил секретарь СНБО.

По его мнению, все цивилизованные страны должны входить в Североатлантический союз и Украина уже на этом пути.

"Мы очень хотели бы, чтобы те гарантии безопасности, которые до вступления получили Финляндия и Швеция о неприкосновенности своих границ, имела и Украина. Применение пятой статьи, которая есть в этом Альянсе", – подчеркнул секретарь СНБО.