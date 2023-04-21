"Мир непредсказуем". Данилов допустил вступление Украины в НАТО до завершения войны с РФ

Чтобы путь Украины в Альянс был кратчайшим, необходимо согласие стран – членов НАТО, пояснил секретарь СНБО.
"Мы сегодня не видим препятствий, чтобы уже стать членами Альянса. Это не столь сложная ситуация. Это более политическое решение. Но надо понимать, что для этого должно быть согласие ведущих стран Альянса. Тогда все это закрутится гораздо быстрее. Мы слишком долго с этим медлили", – заявил он.
Данилов подчеркнул, что в феврале 2022 года весь мир прогнозировал поражение Украины, однако украинцы доказали, что победят. По аналогии с этим он допустил вступление Украины в НАТО еще до завершения войны с Россией – вопреки прогнозам скептиков.
"Как вы видите, мир ошибался. Я бы хотел, чтобы так же произошло и здесь, чтобы мы получили членство в Альянсе как можно скорее. Я не исключаю, что это может произойти в любой момент. Мир сейчас непредсказуем", – заявил секретарь СНБО.
По его мнению, все цивилизованные страны должны входить в Североатлантический союз и Украина уже на этом пути.
"Мы очень хотели бы, чтобы те гарантии безопасности, которые до вступления получили Финляндия и Швеция о неприкосновенности своих границ, имела и Украина. Применение пятой статьи, которая есть в этом Альянсе", – подчеркнул секретарь СНБО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны. Зеленский после встречи с генсеком Альянса заявил, что "нет ни одного объективного барьера, препятствующего принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО".
Зеленский 20 апреля в вечернем видеообращении заявил, что "ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на саммите [НАТО] в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс".
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Зеленского пригласили на саммит, сообщал Столтенберг.