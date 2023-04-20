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ПОЛИТИКА

Зеленский заявил, что большинство украинцев и европейцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в НАТО

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Зеленский рассчитывает на "политическое приглашение", которое Украина получит на саммите НАТО в Вильнюсе
Зеленский рассчитывает на "политическое приглашение", которое Украина получит на саммите НАТО в Вильнюсе
Фото: president.gov.ua

Переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве 20 апреля были посвящены защите Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении 20 апреля, которое глава государства обнародовал в Instagram.

"Защита Украины. Защита всего интернационального порядка, основанного на правилах. Защита жизни", – уточнил президент Украины.

Он отметил, что также Украина готовится к встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля, и "позиция господина Столтенберга важна" для этой встречи.

"Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны. Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года", – добавил Зеленский.

Он отметил, что содержание саммита в Вильнюсе прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, как со Столтенбергом, и в контактах разного уровня, которые Украина ведет с партнерами.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", – заявил глава Украинского государства.

По его мнению, Украина все сделала для того, чтобы заявка страны на вступление в НАТО была удовлетворена.

"Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую и евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", – подытожил Зеленский.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО. Президент Украины после встречи с генсеком Альянса заявил, что "нет ни одного объективного барьера, препятствующего принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО".

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Зеленского пригласили на саммит, сообщал Столтенберг.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того, как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Столтенберг заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. 20 апреля в Киеве он подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.

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