Зеленский заявил, что большинство украинцев и европейцев не поймут, если на саммите в Вильнюсе Украину не пригласят в НАТО

"Защита Украины. Защита всего интернационального порядка, основанного на правилах. Защита жизни", – уточнил президент Украины.

Он отметил, что также Украина готовится к встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 21 апреля, и "позиция господина Столтенберга важна" для этой встречи.

"Готовимся к нашим активным действиям на фронте: они неизбежны. Готовимся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года", – добавил Зеленский.

Он отметил, что содержание саммита в Вильнюсе прорабатывается уже сейчас именно на таких встречах, как со Столтенбергом, и в контактах разного уровня, которые Украина ведет с партнерами.

"Ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в Альянс", – заявил глава Украинского государства.

По его мнению, Украина все сделала для того, чтобы заявка страны на вступление в НАТО была удовлетворена.

"Сложно даже сказать, чей вклад больше в европейскую и евроатлантическую безопасность, чем наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Благодарю всех партнеров, которые нас в этом поддерживают", – подытожил Зеленский.

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Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО. Президент Украины после встречи с генсеком Альянса заявил, что "нет ни одного объективного барьера, препятствующего принятию политических решений о приглашении Украины в НАТО".

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран – членов и партнеров Альянса. Зеленского пригласили на саммит, сообщал Столтенберг.