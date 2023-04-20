Подоляк назвал три ключевые составляющие визита Столтенберга в Киев и развенчал ложь российской пропаганды

Это Подоляк считает первой из трех смысловых составляющих визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Некоторое время все считали, что НАТО – это пережиток холодной войны и есть лишь отдельные экспедиционные задачи, которые выполняют отдельные страны. Сегодня НАТО является ключевым гарантом безопасности для европейского континента", – подчеркнул он.

Вторая составляющая визита генсека Альянса в Украину, по мнению Подоляка, – оценка украинского опыта в войне современного типа. По его словам, именно Украина продемонстрировала странам НАТО, как происходит масштабная война в современном мире, как это влияет на жизнь граждан, какие реформы следует проводить в военно-оборонном комплексе, как быстро нужно принимать решения.

"Третья составляющая – аудит того, что уже предоставлено партнерами и что еще нужно дать Украине, чтобы инициатива оставалась за нами и мы могли решать поставленные перед нами задачи", – добавил советник главы ОП.

Он назвал поездку Столтенберга в Киев "абсолютно практическим визитом", который должен зафиксировать дополнительные потребности Украины и показать, что НАТО – это организация, которая может предоставить экспертную оценку своим членам, сколько и какого оружия еще нужно Украине.

Подоляк также прокомментировал нарративы российской пропаганды, которая пытается представить визит генсека НАТО как проверку, связанную якобы с недоверием Запада к тому, как Украина использует оружие от партнеров. Он напомнил о трех фейках, которые постоянно муссируются в России. о якобы существующем конфликте в военно-политическом руководстве Украины, о том, что Россия якобы воюет с НАТО, и о том, что Украина – это якобы "абсолютная коррупция", и поэтому западное оружие будто бы уходит на продажу.

"Все это классическая российская ложь, которая и приведет ее к краху. Когда ты настолько неадекватен и неактуален, то это становится очевидно даже для российского мозга. Выйти из этой спирали они не могут и будут продолжать говорить так до конца войны", – отметил советник главы Офиса президента.

Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом утром 20 апреля. СМИ заметили генсека НАТО во время чествования погибших украинских воинов на Михайловской площади в центре столицы.

Это первый визит Столтенберга в Киев за время полномасштабной войны, которую в феврале прошлого года начала РФ, отметил Зеленский. Столтенберг рассказал, что в четвертый раз посетил Украину в качестве генсека НАТО. В Киеве Столтенберг подчеркнул, что будущее Украины – в НАТО и все члены Альянса с этим согласны.