"Пора не бояться, как не боится Украина". В ОПУ отреагировали на угрозы РФ перед саммитом НАТО

5 июля Медведев заявил, что всякая война, даже мировая, может завершиться "очень быстро" – либо подписанием мирного договора, либо после использования ядерного оружия Фото: EPA

"Я не думаю, что они [партнеры] опасаются "красных линий" [Москвы]. По крайней мере, хотелось бы в это верить, потому что мы помним, какие "красные линии" рисовал [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин. Смотрите, что произошло после вступления Финляндии в НАТО? А сколько было шума? Что страшного произойдет после, надеемся, очень близкого вступления Швеции? Поэтому пора не бояться, как не боится Украина, как не боится президент [Владимир] Зеленский", – подчеркнул Жовква.

Он отметил, что мятеж вагнеровцев в РФ 23–24 июня "кардинальным образом меняет ситуацию по поводу того, бояться Путина или нет".

"Этот случай показал эфемерность системы распиаренной "крепкой" власти. Я всегда говорю, что так же, как исчез миф о второй сильнейшей армии мира, когда они начали открытую агрессию по отношению к Украине, так же постепенно исчезает миф о какой-то суперкрепкой системе, где все работает четко. Вооруженные силы России мы уже увидели, теперь к ним добавился и весь блок безопасности – ФСБ, МВД, Росгвардия и так далее", – указал замглавы ОПУ.

Украина хочет показать партнерам, что "сейчас как раз то окно возможностей, когда можно не только не бояться, а можно действовать решительно и радикально", добавил Жовква.

Его спросили, есть ли страх в странах Запада перед третьей мировой войной.

"Страх наверняка есть, но это такие страшилки, которыми Россия будет пользоваться. Они постоянно угрожают либо ядерным оружием, либо химическим, либо биологическим или одновременно всем вместе, – ответил представитель Офиса президента. – Нужно ли понимать, что это может произойти? Нужно. Мы после Каховки [подрыва оккупантами Каховской ГЭС] увидели, что, к сожалению, все возможно в России именно из-за этой неорганизованности, иногда одна рука не знает, что делает другая. Поэтому нужно быть начеку, но не бояться".

СМИ сообщали, что на саммите НАТО в Вильнюсе все страны готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США.

По словам Жовквы, Украина не согласится на вступление в НАТО без применения ст. 5 Вашингтонского договора. Он рассказал, каких гарантий безопасности ожидает Украина до вступления в НАТО.