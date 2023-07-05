ГОРДОН
 
 
МИР

"Пора не бояться, как не боится Украина". В ОПУ отреагировали на угрозы РФ перед саммитом НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
5 июля Медведев заявил, что всякая война, даже мировая, может завершиться "очень быстро" либо подписанием мирного договора, либо после использования ядерного оружия
5 июля Медведев заявил, что всякая война, даже мировая, может завершиться "очень быстро" – либо подписанием мирного договора, либо после использования ядерного оружия
Фото: EPA

Страна-агрессор РФ накануне саммита НАТО 11–12 июля в Вильнюсе продолжит угрожать, в частности – ядерным оружием, но этого не нужно бояться. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 5 июля, заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"Я не думаю, что они [партнеры] опасаются "красных линий" [Москвы]. По крайней мере, хотелось бы в это верить, потому что мы помним, какие "красные линии" рисовал [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин. Смотрите, что произошло после вступления Финляндии в НАТО? А сколько было шума? Что страшного произойдет после, надеемся, очень близкого вступления Швеции? Поэтому пора не бояться, как не боится Украина, как не боится президент [Владимир] Зеленский", – подчеркнул Жовква.

Он отметил, что мятеж вагнеровцев в РФ 23–24 июня "кардинальным образом меняет ситуацию по поводу того, бояться Путина или нет".

"Этот случай показал эфемерность системы распиаренной "крепкой" власти. Я всегда говорю, что так же, как исчез миф о второй сильнейшей армии мира, когда они начали открытую агрессию по отношению к Украине, так же постепенно исчезает миф о какой-то суперкрепкой системе, где все работает четко. Вооруженные силы России мы уже увидели, теперь к ним добавился и весь блок безопасности – ФСБ, МВД, Росгвардия и так далее", – указал замглавы ОПУ.

Украина хочет показать партнерам, что "сейчас как раз то окно возможностей, когда можно не только не бояться, а можно действовать решительно и радикально", добавил Жовква.

Его спросили, есть ли страх в странах Запада перед третьей мировой войной.

"Страх наверняка есть, но это такие страшилки, которыми Россия будет пользоваться. Они постоянно угрожают либо ядерным оружием, либо химическим, либо биологическим или одновременно всем вместе, – ответил представитель Офиса президента. – Нужно ли понимать, что это может произойти? Нужно. Мы после Каховки [подрыва оккупантами Каховской ГЭС] увидели, что, к сожалению, все возможно в России именно из-за этой неорганизованности, иногда одна рука не знает, что делает другая. Поэтому нужно быть начеку, но не бояться".

СМИ сообщали, что на саммите НАТО в Вильнюсе все страны готовы проголосовать за политическое приглашение Украины в Альянс, если это сделают США.

По словам Жовквы, Украина не согласится на вступление в НАТО без применения ст. 5 Вашингтонского договора. Он рассказал, каких гарантий безопасности ожидает Украина до вступления в НАТО.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

Замглавы Совбеза страны-агрессора РФ и ее экс-президент Дмитрий Медведев написал в статье, опубликованной 2 июля, что ядерный апокалипсис "не только возможен, но еще и вполне вероятен". Он подчеркнул, что война в Украине якобы уже стала "тотальным противостоянием условного коллективного Запада и всего остального мира". Один из способов разрешения противостояния – третья мировая война, пригрозил Медведев.

По его словам, Россия якобы "никогда не пыталась сдерживать НАТО", а только просила не приглашать в Альянс страны, "с которыми у нас есть территориальные споры". "Поэтому наша цель проста – устранить угрозу членства Украины в НАТО. И мы ее добьемся. Так или иначе", – уверен Медведев. Россия якобы "готова искать разумные компромиссы", отметил он, но только ее интересы "должны быть в максимальной степени учтены".

5 июля в Telegram Медведев заявил, что всякая война, даже мировая, "может быть завершена очень быстро" – либо если подписан мирный договор, либо после использования ядерного оружия.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, угрозы, Вильнюс, третья мировая война, интервью, саммит НАТО, Офис президента Украины, Игорь Жовква
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Галина ГРИШИНА
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Галина ГРИШИНА
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
Галина ГРИШИНА
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
Галина ГРИШИНА
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Галина ГРИШИНА
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
Галина ГРИШИНА
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
Галина ГРИШИНА
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
Галина ГРИШИНА
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Галина ГРИШИНА
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (104696)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (49914)
3
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (48958)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (47757)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (36424)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (28924)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (28898)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (28836)
 
 
 
 