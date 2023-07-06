"Нужно уже сейчас". В ОПУ рассказали, каких гарантий безопасности ожидает Украина до вступления в НАТО

Украина хочет зафиксировать гарантии безопасности на бумаге с группой стран, "которые к этому готовы", отметил Жовква Фото: president.gov.ua

"Украина работает над документом, который бы закладывал основы, формат таких гарантий, их перечень, как эти гарантии должны работать, когда Украина победит, а Россия захочет возобновить агрессию", – подчеркнул Жовква.

По его словам, Украина хочет зафиксировать гарантии безопасности на бумаге с группой стран, "которые к этому готовы".

"С теми странами, которые захотят, сможем заключить двусторонние соглашения о гарантии безопасности Украины, – отметил Жовква. – Это военная помощь, это экономические гарантии, в которые, например, входят санкции, это финансовая помощь… Здесь нет ничего нового, чего бы Украина еще не получила".

Украина "не должна ничего просить", а понимать, "на что мы можем рассчитывать", указал замглавы ОПУ.

"Государства-члены должны хорошо понимать, что Украина готова нести ответственность за восточный фланг НАТО", – сказал Жовква.

Гарантии безопасности для Украины должны быть предоставлены "как можно скорее", считает представитель Офиса президента.

"Потому что нам это нужно уже сейчас. Если мы понимаем, что членство в НАТО произойдет только после победы, мы не можем откладывать вопросы безопасности для Украины. Поэтому членство тогда, а безопасность для Украины – уже сейчас", – резюмировал Жовква.