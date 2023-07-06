"Нужно уже сейчас". В ОПУ рассказали, каких гарантий безопасности ожидает Украина до вступления в НАТО

"Украина работает над документом, который бы закладывал основы, формат таких гарантий, их перечень, как эти гарантии должны работать, когда Украина победит, а Россия захочет возобновить агрессию", – подчеркнул Жовква.
По его словам, Украина хочет зафиксировать гарантии безопасности на бумаге с группой стран, "которые к этому готовы".
"С теми странами, которые захотят, сможем заключить двусторонние соглашения о гарантии безопасности Украины, – отметил Жовква. – Это военная помощь, это экономические гарантии, в которые, например, входят санкции, это финансовая помощь… Здесь нет ничего нового, чего бы Украина еще не получила".
Украина "не должна ничего просить", а понимать, "на что мы можем рассчитывать", указал замглавы ОПУ.
"Государства-члены должны хорошо понимать, что Украина готова нести ответственность за восточный фланг НАТО", – сказал Жовква.
Гарантии безопасности для Украины должны быть предоставлены "как можно скорее", считает представитель Офиса президента.
"Потому что нам это нужно уже сейчас. Если мы понимаем, что членство в НАТО произойдет только после победы, мы не можем откладывать вопросы безопасности для Украины. Поэтому членство тогда, а безопасность для Украины – уже сейчас", – резюмировал Жовква.
Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Владимир Зеленский.
Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.
Франция готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, заявляли в МИД страны 23 мая. Президент страны Эммануэль Макрон призвал к "сильным и ощутимым" гарантиям безопасности для Украины.
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, гарантии безопасности для Украины должны отличаться от членства в НАТО.
По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.