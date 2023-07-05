Мелони и Моравецкий призвали к принятию реальных гарантий безопасности для Украины

По словам политика, гарантии для Украины также являются ключевым условием для установления надежного мира.
"Итальянская и польская позиции по сути идентичны. Мы полностью согласны с Польшей в необходимости реальных гарантий безопасности для Украины, фундаментального условия для достижения справедливого и прочного мира завтра", – сказала Мелони.
Она также отметила, что Италия, как и Польша, выступает за расширение Евросоюза путем принятия Украины, Молдовы и стран Балканского полуострова.
"Мне нравится называть это не расширением, а воссоединением, потому что я не считаю ЕС клубом, где мы решаем, кто является его частью, а кто нет", – добавила глава правительства Италии.
Моравецкий, в свою очередь, заявил, что накануне саммита НАТО в Литве они с итальянской коллегой обсудили вопросы безопасности "в самом широком смысле".
"Скоро в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Там Польша и Италия также занимают очень схожие, если не сказать идентичные позиции по предоставлению Украине максимально твердых гарантий безопасности", – сказал он.
Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО, заявлял 15 апреля президент Владимир Зеленский.
Американская The Wall Street Journal написала 22 мая, что западные союзники до вступления Украины в НАТО могут предложить ей так называемую израильскую модель безопасности. По словам источников, знакомых с проектом, Украина получит право созывать заседания НАТО и обращаться за помощью к отдельным странам блока. США при этом будут выступать главным гарантом этих договоренностей, но Великобритания, Франция и Германия также планируют стать сторонами договора, указала WSJ.
Франция готова стать одним из гарантов безопасности для Украины, заявляли в МИД страны 23 мая. Президент страны Эммануэль Макрон призвал к "сильным и ощутимым" гарантиям безопасности для Украины.
По мнению канцлера Германии Олафа Шольца, гарантии безопасности для Украины должны отличаться от членства в НАТО.
По словам Зеленского, самая лучшая гарантия для Украины – это членство в НАТО. 10 июня президент заявил: в Киеве понимают, что во время войны Украина не сможет стать членом Альянса, но ей нужны юридические гарантии безопасности на пути в НАТО.