Мелони и Моравецкий призвали к принятию реальных гарантий безопасности для Украины

Премьеры Италии и Польши заявили об идентичных позициях по Украине Фото: ЕРА

По словам политика, гарантии для Украины также являются ключевым условием для установления надежного мира.

"Итальянская и польская позиции по сути идентичны. Мы полностью согласны с Польшей в необходимости реальных гарантий безопасности для Украины, фундаментального условия для достижения справедливого и прочного мира завтра", – сказала Мелони.

Она также отметила, что Италия, как и Польша, выступает за расширение Евросоюза путем принятия Украины, Молдовы и стран Балканского полуострова.

"Мне нравится называть это не расширением, а воссоединением, потому что я не считаю ЕС клубом, где мы решаем, кто является его частью, а кто нет", – добавила глава правительства Италии.

Моравецкий, в свою очередь, заявил, что накануне саммита НАТО в Литве они с итальянской коллегой обсудили вопросы безопасности "в самом широком смысле".

"Скоро в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Там Польша и Италия также занимают очень схожие, если не сказать идентичные позиции по предоставлению Украине максимально твердых гарантий безопасности", – сказал он.