46 западных дипломатов, экспертов и военных подписали письмо с призывом как можно быстрее предоставить Украине дорожную карту для членства в НАТО

"Ревизионистские амбиции президента [страны-агрессора] России Владимира Путина перестроить порядок безопасности в Европе потерпели крах в Украине и обнажили трещины в фундаменте его режима. Но Путину еще предстоит отказаться от своей цели установить контроль над Украиной или от своей веры в то, что он сможет пережить Киев и Запад. Оставление Украины в серой зоне неопределенности провоцирует российскую агрессию", – говорится в письме.

Авторы считают необходимым принять меры для обеспечения того, чтобы Украина выиграла войну и восстановила полный контроль над своими международно признанными границами 1991 года. По их мнению, трансатлантическое сообщество может быть стабильным и безопасным только в том случае, если Украина будет в безопасности.

"В Вильнюсе главы государств и правительств стран НАТО должны сделать недвусмысленное заявление о поддержке Альянсом Украины и стремления Киева восстановить суверенитет и территориальную целостность в границах 1991 года. Они также должны подчеркнуть свою готовность поставлять Украине оружие, в том числе ракеты большей дальности, такие как ATACMS, западные истребители и танки, в количествах, достаточных для победы на поле боя", – говорится в письме.

По мнению экспертов, это продемонстрирует однозначную приверженность союзников победе Украины и пошлет четкий сигнал Москве о том, что ее положение в Украине будет только ухудшаться, чем дольше будет продолжаться война.

Они предлагают запустить дорожную карту, которая четко приведет к членству Украины в НАТО в кратчайшие возможные сроки. Как в случае с Финляндией и Швецией, процесс может обойти план действий по членству в свете тесного и постоянного взаимодействия между НАТО и Украиной, говорится в письме. Главы государств и правительств стран НАТО должны предпринять шаги, чтобы разработать рекомендации относительно сроков и условий процесса вступления Украины, а затем принять решение на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Эксперты предлагают до вступления Украины в НАТО установить с ней партнерство в области сдерживания и обороны.

Письмо прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.

"Украина должна быть в НАТО как можно быстрее и без ПДЧ. Очень важно заявление 46 западных экспертов, военных и дипломатов, среди которых бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биген и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер", – написал он.