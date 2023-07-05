ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

46 западных дипломатов, экспертов и военных подписали письмо с призывом как можно быстрее предоставить Украине дорожную карту для членства в НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ряд экспертов и дипломатов призвали принять решение в отношении Украины на саммите НАТО
Ряд экспертов и дипломатов призвали принять решение в отношении Украины на саммите НАТО
Фото: EPA

Накануне саммита НАТО, который пройдет 11–12 июля в столице Литвы Вильнюсе, 46 экспертов по внешней политике подписали открытое письмо, призывающее дать Украине дорожную карту для членства в Альянсе как можно скорее. Его опубликовало Politico 5 июля.

"Ревизионистские амбиции президента [страны-агрессора] России Владимира Путина перестроить порядок безопасности в Европе потерпели крах в Украине и обнажили трещины в фундаменте его режима. Но Путину еще предстоит отказаться от своей цели установить контроль над Украиной или от своей веры в то, что он сможет пережить Киев и Запад. Оставление Украины в серой зоне неопределенности провоцирует российскую агрессию", – говорится в письме.

Авторы считают необходимым принять меры для обеспечения того, чтобы Украина выиграла войну и восстановила полный контроль над своими международно признанными границами 1991 года. По их мнению, трансатлантическое сообщество может быть стабильным и безопасным только в том случае, если Украина будет в безопасности.

"В Вильнюсе главы государств и правительств стран НАТО должны сделать недвусмысленное заявление о поддержке Альянсом Украины и стремления Киева восстановить суверенитет и территориальную целостность в границах 1991 года. Они также должны подчеркнуть свою готовность поставлять Украине оружие, в том числе ракеты большей дальности, такие как ATACMS, западные истребители и танки, в количествах, достаточных для победы на поле боя", – говорится в письме.

По мнению экспертов, это продемонстрирует однозначную приверженность союзников победе Украины и пошлет четкий сигнал Москве о том, что ее положение в Украине будет только ухудшаться, чем дольше будет продолжаться война.

Они предлагают запустить дорожную карту, которая четко приведет к членству Украины в НАТО в кратчайшие возможные сроки. Как в случае с Финляндией и Швецией, процесс может обойти план действий по членству в свете тесного и постоянного взаимодействия между НАТО и Украиной, говорится в письме. Главы государств и правительств стран НАТО должны предпринять шаги, чтобы разработать рекомендации относительно сроков и условий процесса вступления Украины, а затем принять решение на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

Эксперты предлагают до вступления Украины в НАТО установить с ней партнерство в области сдерживания и обороны.

Письмо прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram. 

"Украина должна быть в НАТО как можно быстрее и без ПДЧ. Очень важно заявление 46 западных экспертов, военных и дипломатов, среди которых бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биген и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер", – написал он.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.

30 сентября – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, НАТО, война России против Украины, саммит НАТО, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Новая избранница Кулебы выложила в сеть фото их поцелуя
Галина ГРИШИНА
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Ученики Богомазова сыграли спектакль по пьесе Шекспира на закрытии сезона Sota Cinema & Theatre Hub в Киеве
Галина ГРИШИНА
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
  Украинский фильм "Сусідка" с участием Мишиной, Егорова и Гордона покажут на Netflix
Галина ГРИШИНА
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Никитюк засветила ноги в кафе во Львове. Фото
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке
Галина ГРИШИНА
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
"Это же просто любовь – смотреть на них". Тина Кароль высказалась о коллегах, которые ее хейтят
Галина ГРИШИНА
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Чарльзу III в Шотландии вручили королевские драгоценности
Галина ГРИШИНА
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
  Вишни на зиму в шоколадном ликере. Рецепт с точными пропорциями сахара, ягод и водки
Галина ГРИШИНА
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Демин показал, как выглядит после покраски седины на бороде. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах
Галина ГРИШИНА
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
60-летняя Деми Мур показала фигуру в бикини
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
"Бабки были в шоке от "разврата". Кошмал показала свой летний образ и получила комплименты в стиле "от проститутка"
Галина ГРИШИНА
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Французский педикюр. Мастер показала, как легко нанести белую линию
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Данилко пошутил о секрете молодости Белоконь
Галина ГРИШИНА
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
Dantes снялся без одежды и белья, чтобы призвать украинцев делать донаты
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (104673)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (49832)
3
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (48897)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (47741)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (36403)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (28915)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (28856)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (28833)
 
 
 
 