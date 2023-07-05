46 западных дипломатов, экспертов и военных подписали письмо с призывом как можно быстрее предоставить Украине дорожную карту для членства в НАТО

"Ревизионистские амбиции президента [страны-агрессора] России Владимира Путина перестроить порядок безопасности в Европе потерпели крах в Украине и обнажили трещины в фундаменте его режима. Но Путину еще предстоит отказаться от своей цели установить контроль над Украиной или от своей веры в то, что он сможет пережить Киев и Запад. Оставление Украины в серой зоне неопределенности провоцирует российскую агрессию", – говорится в письме.
Авторы считают необходимым принять меры для обеспечения того, чтобы Украина выиграла войну и восстановила полный контроль над своими международно признанными границами 1991 года. По их мнению, трансатлантическое сообщество может быть стабильным и безопасным только в том случае, если Украина будет в безопасности.
"В Вильнюсе главы государств и правительств стран НАТО должны сделать недвусмысленное заявление о поддержке Альянсом Украины и стремления Киева восстановить суверенитет и территориальную целостность в границах 1991 года. Они также должны подчеркнуть свою готовность поставлять Украине оружие, в том числе ракеты большей дальности, такие как ATACMS, западные истребители и танки, в количествах, достаточных для победы на поле боя", – говорится в письме.
По мнению экспертов, это продемонстрирует однозначную приверженность союзников победе Украины и пошлет четкий сигнал Москве о том, что ее положение в Украине будет только ухудшаться, чем дольше будет продолжаться война.
Они предлагают запустить дорожную карту, которая четко приведет к членству Украины в НАТО в кратчайшие возможные сроки. Как в случае с Финляндией и Швецией, процесс может обойти план действий по членству в свете тесного и постоянного взаимодействия между НАТО и Украиной, говорится в письме. Главы государств и правительств стран НАТО должны предпринять шаги, чтобы разработать рекомендации относительно сроков и условий процесса вступления Украины, а затем принять решение на следующем саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
Эксперты предлагают до вступления Украины в НАТО установить с ней партнерство в области сдерживания и обороны.
Письмо прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram.
"Украина должна быть в НАТО как можно быстрее и без ПДЧ. Очень важно заявление 46 западных экспертов, военных и дипломатов, среди которых бывший заместитель госсекретаря США Стивен Биген и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер", – написал он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.
30 сентября – после того, как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса. 21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.