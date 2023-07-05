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НАТО должен пригласить Украину в Альянс и направить в страну экспедиционный корпус – The Times

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НАТО необходим "промежуточный, но надежный способ гарантировать безопасность Украины" Times
НАТО необходим "промежуточный, но надежный способ гарантировать безопасность Украины" – Times
Фото: nato.int

На саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле 2023 года, Альянс должен запустить процесс ускоренного принятия Украины, так как в случае смены власти в США по итогам президентских выборов объемы военной помощи Киеву для противостояния российской агрессии могут сократиться. Такое мнение в авторской колонке, опубликованной 5 июля на сайте британской газеты The Times, выразил обозреватель Роджер Бойес.

В связи с этим, считает Бойес, Североатлантический альянс должен пригласить в блок Украину по сокращенной процедуре, как Финляндию и Швецию, а также разработать "промежуточный, но надежный способ гарантировать безопасность Украины, пока решение о принятии проходит через парламенты и канцелярии".

Как пишет журналист, среди таких способов обсуждаются ускоренное вооружение Украины, двусторонний договор с США и отправка в Украину международного контингента. По его мнению, последний вариант – "наиболее реалистичный и надежный".

Он считает, что в Украину для помощи в защите от российского вторжения можно было бы отправить экспедиционный корпус под британским или польским командованием. Экспедиционные силы, подчеркивает Бойес, должны быть достаточно мощными, "чтобы служить средством сдерживания". Это, а также продолжающаяся поддержка США помогли бы Украине в период от приглашения до принятия в Альянс.

При таком сценарии, заключает Бойес, даже приход к власти республиканца Дональда Трампа "не сильно отразится на расстановке сил".

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.

30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.

1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – указал президент.

В Офисе президента Украины заявили 10 июня, что будущее вступление Украины в НАТО поддержали уже 20 членов Альянса21-й стала Испания, сообщил Зеленский 1 июля.

Теги: США, Украина, НАТО, военная помощь, Дональд Трамп, война России против Украины
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