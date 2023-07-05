НАТО должен пригласить Украину в Альянс и направить в страну экспедиционный корпус – The Times

В связи с этим, считает Бойес, Североатлантический альянс должен пригласить в блок Украину по сокращенной процедуре, как Финляндию и Швецию, а также разработать "промежуточный, но надежный способ гарантировать безопасность Украины, пока решение о принятии проходит через парламенты и канцелярии".

Как пишет журналист, среди таких способов обсуждаются ускоренное вооружение Украины, двусторонний договор с США и отправка в Украину международного контингента. По его мнению, последний вариант – "наиболее реалистичный и надежный".

Он считает, что в Украину для помощи в защите от российского вторжения можно было бы отправить экспедиционный корпус под британским или польским командованием. Экспедиционные силы, подчеркивает Бойес, должны быть достаточно мощными, "чтобы служить средством сдерживания". Это, а также продолжающаяся поддержка США помогли бы Украине в период от приглашения до принятия в Альянс.

При таком сценарии, заключает Бойес, даже приход к власти республиканца Дональда Трампа "не сильно отразится на расстановке сил".