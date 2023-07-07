Премьер-министр Чехии: Ожидаю, что все союзники НАТО поддержат стремления Украины к вступлению в НАТО. На наш голос можете рассчитывать

Курс на членство в НАТО закреплен в Конституции Украины Фото: EPA

"Что касается будущего саммита в Вильнюсе, то я верю, что господин президент Зеленский будет иметь возможность и желание принять участие в нем. И ожидаю, что все союзники НАТО поддержат стремления Украины к вступлению в Альянс. На голос Чешской Республики господин президент может рассчитывать", – сказал он.

Фиала заявил, что будущее Украины связано с НАТО и Европейским союзом.

7 июля президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что его страна поддерживает скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а после окончания войны – в НАТО.

"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", – написал Павел в Twitter.