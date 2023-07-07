Будущее Украины связано с ЕС и НАТО – премьер-министр Чехии

"Кроме военной помощи и помощи в восстановлении Украины нужно помнить и о ее европейской перспективе. Я хотел бы оценить прогресс и успехи, которых достигла Украина: реформы в судебной отрасли, антикоррупционные реформы – все это сделала Украина, и в очень сложных условиях. Я уверен, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО. Это все обеспечит стабильный мир, чтобы ситуация, которая сейчас есть в Европе, никогда не повторялась", – сказал политик.

По его словам, Чешская Республика "сделает для этого все и поможет убедить другие страны, чтобы они содействовали Украине на ее пути и помогли с ключевыми реформами".

7 июля президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что страна поддерживает скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а после окончания войны – в НАТО.

"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", – написал Павел в Twitter.