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Будущее Украины связано с ЕС и НАТО – премьер-министр Чехии

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Фиала оценил реформы, которые внедрила Украина на пути в ЕС
Фиала оценил реформы, которые внедрила Украина на пути в ЕС
Фото: EPA

Будущее Украины связано с Евросоюзом и НАТО, уверен премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге 7 июля, трансляцию вел YouTube-канал Офиса президента.

"Кроме военной помощи и помощи в восстановлении Украины нужно помнить и о ее европейской перспективе. Я хотел бы оценить прогресс и успехи, которых достигла Украина: реформы в судебной отрасли, антикоррупционные реформы – все это сделала Украина, и в очень сложных условиях. Я уверен, что будущее Украины связано с ЕС и НАТО. Это все обеспечит стабильный мир, чтобы ситуация, которая сейчас есть в Европе, никогда не повторялась", – сказал политик.

По его словам, Чешская Республика "сделает для этого все и поможет убедить другие страны, чтобы они содействовали Украине на ее пути и помогли с ключевыми реформами".

7 июля президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что страна поддерживает скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а после окончания войны – в НАТО.

"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", – написал Павел в Twitter.

Контекст:

Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

30 сентября – после того как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Украина подала заявку на вступление в НАТО.

В июне 2023 года в ЕС сообщили, что Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в организацию. В НАТО заявили, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в Альянсе должна стать ее победа в войне с Россией. 

Зеленский сказал, что Украина рассчитывает в декабре этого года начать переговоры о вступлении в ЕС, а на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля, хотела бы получить приглашение в Альянс.

Согласно опросу КМИС, который проводился с 10-го по 21 мая, 92% украинцев хотят видеть Украину членом Евросоюза, а 89% – членом НАТО

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Чехия, реформы, евроинтеграция, Евросоюз, Петр Фиала
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