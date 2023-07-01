92% украинцев хотят видеть Украину членом Евросоюза – опрос

89% опрошенных ожидают, что до 2030 года Украина вступит в ЕС Фото: depositphotos.com

В период с августа 2022 года по май 2023-го этот показатель не претерпел изменений.

Как отмечают социологи, 89% опрошенных ожидают, что до 2030 года Украина вступит в ЕС. В мае прошлого года так считали 87% респондентов.

Опрос проводился с 10-го по 21 мая по всей Украине, кроме тех регионов, которые находились в оккупации на 24 февраля 2022 года. Всего было опрошено 2509 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Вероятная погрешность для выборки не превышает 2,2%.

КМИС провел исследование по заказу американской неправительственной организации "Национальный демократический институт".