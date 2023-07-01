Украина рассчитывает в декабре начать переговоры о вступлении в ЕС – Зеленский

Испания сегодня начала председательство в Совете Евросоюза.

Зеленский поблагодарил ЕС за промежуточную устную оценку прогресса Украины на пути к членству.

"Украина ожидает отчета Еврокомиссии в октябре этого года, а до конца года – в декабре – решения Европейского совета о начале переговоров. Все это очень важно для нас. Приближение Украины ко вступлению в Евросоюз очень мотивирует наших защитников и защитниц, потому что уверен, что Европа видит, какой ценой наши люди защищают абсолютно те же ценности, которые уже защищены для каждой страны в составе ЕС", – сказал глава государства.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.

В конце июня в Кабмине назвали первоочередные шаги, которые должна выполнить Украина на пути в ЕС перед осенним отчетом Еврокомиссии.

Во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 29 июня Зеленский заявил, что ближайшие полгода – "историческое время", чтобы начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

Согласно опросу КМИС, который проводился с 10-го по 21 мая, 92% украинцев хотят видеть Украину членом Евросоюза.