Чехия будет стремиться к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент

"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", – написал Павел.
Он также отметил, что "в интересах Чехии, чтобы Украина, как только закончится война, начала переговоры о вступлении в НАТО".
"Это хорошо для нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания", – подчеркнул президент Чехии.
It is in the interest of the * that * , once the war is over, should start negotiations on joining @NATO. This is good for our security, regional stability, and economic prosperity. We will also work to ensure that negotiations on EU accession begin by the end of this year.— Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023
В Чехии 6 июля побывал с визитом президент Украины Владимир Зеленский, они с Павелом дали совместную пресс-конференцию.
Зеленский заявлял 1 июня в Кишиневе, что Украине в 2023 году нужны приглашения в НАТО и ЕС, а также гарантии безопасности на пути в Альянс.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.
30 сентября – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня 2023 года шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл.