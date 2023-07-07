Чехия будет стремиться к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент

Павел подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс – в интересах Чехии Фото: EPA

"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", – написал Павел.

Он также отметил, что "в интересах Чехии, чтобы Украина, как только закончится война, начала переговоры о вступлении в НАТО".

"Это хорошо для нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания", – подчеркнул президент Чехии.

It is in the interest of the * that * , once the war is over, should start negotiations on joining @NATO. This is good for our security, regional stability, and economic prosperity. We will also work to ensure that negotiations on EU accession begin by the end of this year. — Petr Pavel (@prezidentpavel) July 6, 2023

В Чехии 6 июля побывал с визитом президент Украины Владимир Зеленский, они с Павелом дали совместную пресс-конференцию.

Зеленский заявлял 1 июня в Кишиневе, что Украине в 2023 году нужны приглашения в НАТО и ЕС, а также гарантии безопасности на пути в Альянс.