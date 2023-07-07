ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Чехия будет стремиться к началу переговоров о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года – президент

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Павел подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс в интересах Чехии
Павел подчеркнул, что вступление Украины в Североатлантический альянс – в интересах Чехии
Фото: EPA

Президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна поддерживает скорое начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, а после окончания войны – в НАТО. Об этом он написал в Twitter 7 июля.

"Мы будем стремиться начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца этого года", – написал Павел. 

Он также отметил, что "в интересах Чехии, чтобы Украина, как только закончится война, начала переговоры о вступлении в НАТО".

"Это хорошо для нашей безопасности, региональной стабильности и экономического процветания",  – подчеркнул президент Чехии.

В Чехии 6 июля побывал с визитом президент Украины Владимир Зеленский, они с Павелом дали совместную пресс-конференцию

Зеленский заявлял 1 июня в Кишиневе, что Украине в 2023 году нужны приглашения в НАТО и ЕС, а также гарантии безопасности на пути в Альянс.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине статус кандидата.

30 сентября – после того, как президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня 2023 года шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл.

Теги: НАТО, Чехия, евроинтеграция, Петр Павел, вступление Украины в ЕС, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Моя бесконечность". Чмерковский показал прогулку с новорожденным сыном
"Моя бесконечность". Чмерковский показал прогулку с новорожденным сыном
Галина ГРИШИНА
64-летней Мадонне перед госпитализацией сделали инъекцию препарата, который устраняет последствия передозировки наркотиками – СМИ
64-летней Мадонне перед госпитализацией сделали инъекцию препарата, который устраняет последствия передозировки наркотиками – СМИ
Галина ГРИШИНА
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Притула: Зеленский был реальным лидером "Квартала". Но сейчас это совсем другая структура, которая пошла все ниже и ниже. Шоу без вожака
Галина ГРИШИНА
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Огневич снялась в расстегнутых джинсах и бюстгальтере. Фото
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Вот как можно использовать на огороде банановую кожуру. Эксперт рассказал, как приготовить подкормку для огурцов и собирать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Пьяный арбузный салат. Рецепт для очень жарких дней
Галина ГРИШИНА
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
  58-летняя Сара Джессика Паркер высказалась о своей внешности. Актриса призналась, что хочет вколоть ботокс, но боится, что уже поздно
Галина ГРИШИНА
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение
Галина ГРИШИНА
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику
Галина ГРИШИНА
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Украинский стилист назвала восемь стильных фишек, которые добавят образу свежести и актуальности. Фото
Галина ГРИШИНА
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Вот зачем мороженое посыпают щепоткой соли. Эксперты рассказали, какую соль использовать в любимом всеми десерте и какое мороженое лучше всего с ней сочетается
Галина ГРИШИНА
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Младший брат принцессы Уэльской Кэтрин впервые станет отцом
Галина ГРИШИНА
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Малиновое варенье с апельсином. Рецепт с точными пропорциями сахара и ягод
Галина ГРИШИНА
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
"Спасибо за красоту твою невероятную". Голованов показал свою жену-актрису
Галина ГРИШИНА
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (60556)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (58255)
3
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (58138)
4
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (56386)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (51562)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (51499)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (46628)
8
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (36042)
 
 
 
 