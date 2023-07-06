Зеленский после визита в Болгарию отправился в Чехию и встретился с президентом страны Павелом

Президент Украины опубликовал видео официальной церемонии встречи с Павелом.
В Telegram Зеленский писал, что у него запланированы предметные переговоры с Павелом, а также с премьер-министром Чехии Петром Фиалой и другими политиками.
"В центре внимания – оборонная поддержка, европейская и евроатлантическая интеграция Украины и Вильнюсский саммит НАТО, ситуация вокруг ЗАЭС, реализация формулы мира, восстановление Украины", – сообщил он.
Сегодня Зеленский посещал Болгарию, в Софии он провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.
Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков по итогам встречи 6 июля подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. В ОПУ отмечали, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.
СМИ сообщали, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.