Зеленский сообщил, что намерен обсудить с Эрдоганом вступление Украины в НАТО и обмен пленными

Турецкие СМИ сообщили, что Зеленский, который 6 июля посетил Болгарию и Чехию, намерен встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом до саммита НАТО в Вильнюсе (он пройдет 11–12 июля).
Чешский журналист на пресс-конференции в контексте вопроса о темах разговоров с партнерами упомянул эту информацию, сказав, что визит в Турцию запланирован на 7 июля.
"Что касается Турции, о которой вы сказали раньше нас, но тем не менее. Мы должны сегодня аккумулировать всех лидеров Альянса для того, чтобы давить политически на Российскую Федерацию. Не только на поле боя, а давить вместе, – отреагировал Зеленский. – У нас есть несколько вопросов: "зерновая инициатива", у нас очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО, у нас есть обмен пленными – многое, о чем мы будем говорить, и верю, достигнем договоренностей с президентом Турции".
Зеленский 6 июля посетил Болгарию, в Софии он провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым.
Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков по итогам встречи 6 июля подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. В ОПУ отмечали, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.
Вечером глава Украинского государства встретился с президентом Чехии. Как сказал Зеленский на пресс-конференции, он приехал в Прагу поблагодарить Чехию за поддержку. "Мы должны уделять больше внимания нашим друзьям (не только партнерам), сложно из-за войны это делать, но мне удалось это. И я считаю, что это очень правильно", – отметил он.