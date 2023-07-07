Зеленский сообщил, что намерен обсудить с Эрдоганом вступление Украины в НАТО и обмен пленными

Турецкие СМИ сообщили, что Зеленский, который 6 июля посетил Болгарию и Чехию, намерен встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом до саммита НАТО в Вильнюсе (он пройдет 11–12 июля).

Чешский журналист на пресс-конференции в контексте вопроса о темах разговоров с партнерами упомянул эту информацию, сказав, что визит в Турцию запланирован на 7 июля.

"Что касается Турции, о которой вы сказали раньше нас, но тем не менее. Мы должны сегодня аккумулировать всех лидеров Альянса для того, чтобы давить политически на Российскую Федерацию. Не только на поле боя, а давить вместе, – отреагировал Зеленский. – У нас есть несколько вопросов: "зерновая инициатива", у нас очень важный вопрос поддержки Украины в НАТО, у нас есть обмен пленными – многое, о чем мы будем говорить, и верю, достигнем договоренностей с президентом Турции".