Будущее ЕС нельзя представить без Украины, Молдовы и стран Западных Балкан – глава Еврокомиссии

Фон дер Ляйен: Мы должны сейчас начать думать, какой будет Европа, когда Украина, Молдова и страны Западных Балкан станут частью ЕС Фото: EPA

"Посмотрим вперед на годы и попытаемся представить, как будет выглядеть Европа. Можем ли мы представить, что Европейский союз будет без Украины, Молдовы, без Западных Балкан и что эти части Европы будут под влиянием России или Китая? Это невозможно. Поэтому направление нашего движения понятно. Мы должны сейчас начать думать, какой будет Европа, когда эти страны станут частью Европейского союза", – заявила политик.

По словам главы Еврокомиссии, уже сейчас ЕС должен обдумать возможные реформы внутри блока, которые понадобятся для вступления указанных стран, в частности – как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики и какова должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане.