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ПОЛИТИКА

Будущее ЕС нельзя представить без Украины, Молдовы и стран Западных Балкан – глава Еврокомиссии

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Фон дер Ляйен: Мы должны сейчас начать думать, какой будет Европа, когда Украина, Молдова и страны Западных Балкан станут частью ЕС
Фон дер Ляйен: Мы должны сейчас начать думать, какой будет Европа, когда Украина, Молдова и страны Западных Балкан станут частью ЕС
Фото: EPA

Будущее Европы невозможно представить без Украины, Молдовы и стран Западных Балкан. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Мадриде 3 июля, пишет "Укринформ".

"Посмотрим вперед на годы и попытаемся представить, как будет выглядеть Европа. Можем ли мы представить, что Европейский союз будет без Украины, Молдовы, без Западных Балкан и что эти части Европы будут под влиянием России или Китая? Это невозможно. Поэтому направление нашего движения понятно. Мы должны сейчас начать думать, какой будет Европа, когда эти страны станут частью Европейского союза", – заявила политик.

По словам главы Еврокомиссии, уже сейчас ЕС должен обдумать возможные реформы внутри блока, которые понадобятся для вступления указанных стран, в частности – как будет выглядеть процесс принятия решений и использования совместного финансирования, как будут формироваться направления общей политики и какова должна быть сила, которую в Европе хотят видеть ее граждане.

Контекст:

Верховная Рада и Европарламент 16 сентября 2014 года синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме. Стратегический курс на членство Украины в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции с февраля 2019 года.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидатов.

Украина в полном объеме выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для дальнейшей интеграции в ЕС, сообщила 22 июня шведский министр по делам Евросоюза Джессика Росвалл. В частности, она отметила, что Украина приняла законодательные инициативы, касающиеся органов судебной власти и средств массовой информации.

В конце июня в Кабмине назвали первоочередные шаги, которые должна выполнить Украина на пути в ЕС перед осенним отчетом Еврокомиссии.

Во время выступления на саммите лидеров ЕС в Брюсселе 29 июня Зеленский заявил, что ближайшие полгода – "историческое время", чтобы начать переговоры о членстве Украины в ЕС.

Согласно опросу КМИС, который проводился с 10-го по 21 мая, 92% украинцев хотят видеть Украину членом Евросоюза.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Молдова, Еврокомиссия, Балканы, евроинтеграция, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
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