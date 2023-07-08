Байден сомневается, что у стран – членов НАТО есть единодушие относительно вступления Украины в Альянс во время войны

Он отметил, что хотя вопрос членства Украины в НАТО преждевременный, США и их союзники будут продолжать предоставлять Киеву военную помощь, чтобы попытаться закончить войну.

Байден выразил сомнение, что у стран – членов НАТО "есть единодушие относительно того, стоит ли принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, посреди войны", так как это будет означать вступление в конфликт с РФ.

В МИД Украины заявляли, что если лидеры НАТО не готовы пригласить Украину в Альянс на саммите в Вильнюсе 11–12 июля, то они должны четко заявить, когда это произойдет.