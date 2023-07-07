Кулеба: Если лидеры НАТО не готовы пригласить Украину на саммите в Вильнюсе в Альянс, они должны четко заявить, когда это произойдет

Украина на саммите НАТО в Вильнюсе просит Альянс "признать три очевидные вещи", отметил Кулеба Фото: EPA

"Поэтому мы просим сделать решительный шаг в направлении будущего членства Украины", – подчеркнул министр.

По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Украина просит Альянс "признать три очевидные вещи".

"Во-первых, НАТО нуждается в Украине так же, как и Украина нуждается в НАТО. Во-вторых, Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности. И в-третьих, Украину следует пригласить вступить в НАТО уже сейчас, причем членство вступит в силу, когда будут выполнены все условия", – отметил Кулеба.

Подобное приглашение, продолжил глава МИД, не спровоцирует президента страны-оккупанта России Владимира Путина – "напротив, оно удержит его от будущей агрессии".

"Поскольку Путин ослаблен мятежом, появляется возможность пригласить Украину вступить в НАТО. Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение в Вильнюсе, они должны четко заявить, когда это произойдет, – указал Кулеба. – Членство в НАТО имеет формальные требования, а приглашение – нет. Все, что требуется, – это стратегическая дальновидность и политическая воля".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 июля, что на саммите лидеров Альянса в Вильнюсе согласуют пакет из трех элементов, целью которого является сближение Украины с НАТО.

"Я ожидаю, что лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО. И объединятся в вопросе о том, как приблизить Украину к этой цели", – сказал генсек.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока нет окончательного результата, который может быть на саммите Альянса в Вильнюсе.