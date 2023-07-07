Кулеба: Если лидеры НАТО не готовы пригласить Украину на саммите в Вильнюсе в Альянс, они должны четко заявить, когда это произойдет

"Поэтому мы просим сделать решительный шаг в направлении будущего членства Украины", – подчеркнул министр.
По его словам, на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля Украина просит Альянс "признать три очевидные вещи".
"Во-первых, НАТО нуждается в Украине так же, как и Украина нуждается в НАТО. Во-вторых, Украина является неотъемлемой частью евроатлантической безопасности. И в-третьих, Украину следует пригласить вступить в НАТО уже сейчас, причем членство вступит в силу, когда будут выполнены все условия", – отметил Кулеба.
Подобное приглашение, продолжил глава МИД, не спровоцирует президента страны-оккупанта России Владимира Путина – "напротив, оно удержит его от будущей агрессии".
"Поскольку Путин ослаблен мятежом, появляется возможность пригласить Украину вступить в НАТО. Если лидеры НАТО еще не готовы предоставить приглашение в Вильнюсе, они должны четко заявить, когда это произойдет, – указал Кулеба. – Членство в НАТО имеет формальные требования, а приглашение – нет. Все, что требуется, – это стратегическая дальновидность и политическая воля".
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 7 июля, что на саммите лидеров Альянса в Вильнюсе согласуют пакет из трех элементов, целью которого является сближение Украины с НАТО.
"Я ожидаю, что лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО. И объединятся в вопросе о том, как приблизить Украину к этой цели", – сказал генсек.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока нет окончательного результата, который может быть на саммите Альянса в Вильнюсе.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как президент страны-агрессора РФ Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
1 июня 2023 года на полях саммита Европейского политического сообщества в Молдове Зеленский отметил необходимость определения странами – членами Альянса четкого алгоритма движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал президент.
Будущее вступление Украины в НАТО поддерживают 22 страны из 31, входящей в блок, сообщили в Офисе президента Украины 6 июля.