Столтенберг ожидает, что на саммите в Вильнюсе будет подтверждена перспектива членства Украины в НАТО

Столтенберг: На саммите мы сделаем Украину еще более сильной и изложим видение ее будущего Фото: ЕРА

"Наш саммит пошлет четкий сигнал: НАТО едино, Россия ответит за агрессию. На саммите мы сделаем Украину еще более сильной и изложим видение ее будущего. Я ожидаю, что лидеры союзников согласуют пакет из трех элементов, чтобы сблизить Украину с НАТО. Во-первых, мы согласуем многолетнюю программу помощи. Чтобы обеспечить полную оперативную совместимость между украинскими вооруженными силами и НАТО. Во-вторых, мы укрепим наши политические связи путем создания совета Украина – НАТО. И в-третьих, я ожидаю, что лидеры союзников подтвердят, что Украина станет членом НАТО. И объединятся в вопросе о том, как приблизить Украину к этой цели", – сказал генсек.

Он сообщил, что союзники уже пообещали выделить €500 млн на важнейшие нужды, которые включают топливо, медикаменты, оборудование для разминирования и понтонные мосты.

"Мы также поможем построить сектор безопасности и обороны Украины, включая военные госпитали. И мы поможем Украине перейти от советского оборудования к оборудованию и стандартам НАТО", – добавил он.

Также, по словам Столтенберга, президент Украины Владимир Зеленский присоединится к саммиту для участия в первом заседании нового совета Украина –НАТО.

"Это будет платформа для кризисных консультаций и принятия решений. Где мы все будем сидеть на равных, чтобы решать общие проблемы безопасности", – сказал генсек НАТО, но не уточнил, Зеленский будет на саммите лично или онлайн.