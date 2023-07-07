Зеленский прибыл в Словакию. Он встретится с президентом и премьер-министром, обсудит оборонную поддержку, саммит НАТО и формулу мира

Зеленский намерен встретиться с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Людовитом Одором, председателем Национального Совета Борисом Колларом.

"Вместе с нашим надежным соседом говорим о конкретной оборонной поддержке и евроатлантической интеграции Украины, саммите НАТО и формуле мира, двустороннем сотрудничестве, энергетической безопасности", – написал глава государства.

Контекст:

6 июля Зеленский посещал Болгарию, в Софии он провел встречи с премьером страны Николаем Денковым и президентом Руменом Радевым. Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков по итогам встречи 6 июля подписали совместную декларацию о евроатлантической интеграции Украины. В ОПУ отмечали, что Болгария стала 22-м государством, с которым Киев формализовал поддержку членства Украины в НАТО.

После этого вечером 6 июля Зеленский прибыл в Чешскую Республику. Он встретился с президентом страны Петром Павелом. После этого они дали совместную пресс-конференцию.

7 июля президент встретился с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. На совместной пресс-конференции Фиала объявил о предоставлении Украине ударных вертолетов и боеприпасов, а также о помощи в обучении украинских пилотов на F-16.

СМИ сообщали, что Зеленский перед саммитом НАТО в Вильнюсе 11–12 июля встретится в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.