Зеленский встретился с премьер-министром Чехии

После переговоров с премьером Зеленский встретится с председателями обеих палат парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой-Адамовой.

Видео прибытия Зеленского на встречу с Фиалой опубликовал в Twitter канал ČT24.

Контекст:

Зеленский прибыл в Чехию 6 июля. Он встретился с президентом страны Петром Павелом. После этого они дали совместную пресс-конференцию.

Чехия последовательно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.

В феврале Фиала говорил, что Чехия передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".