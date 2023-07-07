Зеленский: Наше наступление не быстрое. Но мы идем вперед, а россияне – назад

"Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но тем не менее мы идем вперед, а не двигаемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Павелу после этого задали вопрос о его заявлении относительно того, что у Украины в этом году только один шанс на успешное контрнаступление.

Он подчеркнул, что речь только о текущем годе.

"Подготовка контрнаступления требует много времени и источников. Нереалистично ожидать, что если будет неуспешным наступление, то можно сразу начать другое. Просто нужно сделать вывод: мы должны сделать все, чтобы это контрнаступление было успешным", – добавил Павел.