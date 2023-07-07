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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Наше наступление не быстрое. Но мы идем вперед, а россияне – назад

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Зеленский подчеркнул, что инициатива на фронте сейчас у Украины
Зеленский подчеркнул, что инициатива на фронте сейчас у Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля в Праге на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом рассказал о ходе украинского контрнаступления. Трансляцию пресс-конференции вели в YouTube Офиса президента Украины.

"Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но тем не менее мы идем вперед, а не двигаемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", – сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Павелу после этого задали вопрос о его заявлении относительно того, что у Украины в этом году только один шанс на успешное контрнаступление. 

Он подчеркнул, что речь только о текущем годе. 

"Подготовка контрнаступления требует много времени и источников. Нереалистично ожидать, что если будет неуспешным наступление, то можно сразу начать другое. Просто нужно сделать вывод: мы должны сделать все, чтобы это контрнаступление было успешным", – добавил Павел.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. По данным Генштаба ВСУ на 5 июля, с начала наступательной операции украинские военные вернули под контроль почти 160 км² территории и освободили девять населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Чехия, Прага, Владимир Зеленский, Петр Павел, наступление, война России против Украины, контрнаступление
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