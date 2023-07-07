Арестович: У нас много новых бригад, которые не были в бою. Они вынуждены зарабатывать опыт в самом сложном виде боевых действий – в наступлении на эшелонированную оборону. Это оплачивается кровью

"Что касается контрнаступления… У нас очень много новых бригад, новых подразделений, которые не были в бою. И они вынуждены зарабатывать боевой опыт в самом сложном виде боевых действий – в наступлении на подготовленную эшелонированную оборону противника. Это оплачивается кровью. Большой", – сказал он.
По словам экс-советника ОП, "тут даже трудно сказать, есть ли какой-то реальный выход из этой ситуации".
"Научить их где-то в другом месте сложно", – считает Арестович.
Он также отметил, что украинское контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось, в том числе потому, что у украинской армии, кроме британских Storm Shadow, отсутствуют дальнобойные ракеты типа американских ATACMS, а также современная западная авиация.
Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в опубликованном 30 июня интервью The Washington Post сказал, что его "раздражают" заявления о якобы медленном контрнаступлении Украины. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, делая ставки или что-то в этом роде. Каждый день, каждый метр дается кровью… Без полного обеспечения эти планы вообще неосуществимы. Но они выполняются. Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам "шоу", наблюдателям, но это их проблемы", – подчеркнул Залужный.
5 июля в интервью "Укринформу" замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил, что с начала наступательной операции силами обороны Украины освобождено девять населенных пунктов, вернули под контроль почти 160 км² украинской земли.