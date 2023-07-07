Арестович: У нас много новых бригад, которые не были в бою. Они вынуждены зарабатывать опыт в самом сложном виде боевых действий – в наступлении на эшелонированную оборону. Это оплачивается кровью

"Что касается контрнаступления… У нас очень много новых бригад, новых подразделений, которые не были в бою. И они вынуждены зарабатывать боевой опыт в самом сложном виде боевых действий – в наступлении на подготовленную эшелонированную оборону противника. Это оплачивается кровью. Большой", – сказал он.

По словам экс-советника ОП, "тут даже трудно сказать, есть ли какой-то реальный выход из этой ситуации".

"Научить их где-то в другом месте сложно", – считает Арестович.

Он также отметил, что украинское контрнаступление развивается медленнее, чем хотелось, в том числе потому, что у украинской армии, кроме британских Storm Shadow, отсутствуют дальнобойные ракеты типа американских ATACMS, а также современная западная авиация.

Арестович: Когда Пригожин понял, что он через три часа берет Кремль, входит в кабинет Путина, кладет "Маузер" на стол – и он правитель России... Он испугался. Читайте полную версию интервью

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