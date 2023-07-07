Президент Чехии: Я не вижу другого завершения войны, кроме победы Украины

Павел напомнил, что его первый визит в должности главы государства был в Украину, и сказал, что рассматривает визит Зеленского как признак возвращения дружеских отношений двух стран.

Он отметил мужество украинского народа, борющегося против российской агрессии, а также "мужество Зеленского, с которым он путешествует по миру".

"Иметь такого врага, как Россия, которая постоянно прямо угрожает ему, искать в такой ситуации поддержку для своей страны – просто вызывает у нас восхищение", – добавил Павел, сказав, что Зеленский его вдохновляет.

Он также упомянул начало контрнаступления сил обороны Украины. Украинские защитники показали, что РФ "далеко не так сильна, как говорила миру", подчеркнул Павел.

"Поддерживать Украину всегда будет нашей целью. Мы хотим, чтобы Украина победила, чтобы мы победили все, чтобы сохранили ценности, на которых строится наше общество. Ни Владимир Зеленский, ни Украина не остались одни в этой ситуации, можете рассчитывать на нашу поддержку и помощь в будущем. Мы будем вас поддерживать, как с первого дня российской агрессии", – добавил президент Чехии.

По словам Павела, Чехия выделила 45 млрд крон (около $2 млрд) на помощь Украине, предоставила 607 единиц тяжелой техники, боеприпасы. Он обратил также внимание на солидарность чехов с украинцами, упомянув, в частности, сбор на танк и боеприпасы для украинской армии.

"Зеленский приехал, не только чтобы выразить нам благодарность, но и чтобы услышать, что мы и дальше будем с Украиной, будем поддерживать ее в том, за что мы недавно еще боролись. Мы боролись за свою независимость и могли самостоятельно принимать решения, к какой организации мы хотим относиться. Поэтому я убежден, что мы Украину должны поддерживать. И мы в свое время хотели, чтобы нас поддерживали дружественные нам страны. Я не вижу другого разрешения войны, кроме украинской победы, потому что если, не дай бог, победит Россия, то все ценности наши будут уничтожены", – резюмировал Павел.