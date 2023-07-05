ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский поздравил США с Днем независимости: Быть союзником такой мечты, такой смелости и такой свободы – это честь для нас

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Победа Украины над Россией даст свежую энергию американскому лидерству, сказал президент
Победа Украины над Россией даст свежую энергию американскому лидерству, сказал президент
Фото: president.gov.ua

Офис президента Украины опубликовал поздравление Владимира Зеленского американцам в честь Дня независимости, который отмечается 4 июля.

Он назвал этот праздник "лучшим днем, которым жизнь может наградить любую нацию, восставшую ради свободы".

"Только смелые обретают независимость, и только лучшие из смелых способны передавать свободу от поколения к поколению. Передавать, увеличивая ее границы, границы того, насколько защищена жизнь каждого человека, каждого сообщества и всей страны. Но увеличивая и надежду – надежду для других на земле, что и они тоже смогут стать свободными и что их свобода тоже станет драгоценным наследием для их детей и внуков", – сказал президент.

Зеленский отметил, что же почти два с половиной века США – "земля свободных и дом смелых", который привлекает людей со всего мира, которые ищут большего и стремятся к высшему.

"И хотя не бывает пути без ошибок, Америка давала и дает мощную мечту, что там, где сейчас царит тьма бесправия, когда-то засияет свобода. Быть союзником такой мечты, такой смелости и такой свободы – это честь для нас", – заявил президент.

Он упомянул, что американская поддержка Украины в борьбе с агрессией России стала успешным симбиозом в деле защиты демократии и свободы.

"Украинская смелость овладевает американским оружием и защищает демократию, которую мы с вами ценим одинаково. Украинское свободолюбие при вашей поддержке зажгло новое мощное пламя свободы в нашей части Европы, которое не угаснет и гарантирует, что тирания никогда снова не пройдет Европой, а значит, Европа не потребует участия ваших солдат в кровопролитных битвах ради свободы", – говорится в поздравлении.

Зеленский заявил, что победа Украины "даст свежую энергию американскому лидерству".

"И мир убедится снова: кто ценит свободу – тот всегда побеждает", – сказал он.

Теги: США, День Независимости, Владимир Зеленский, война России против Украины, поздравление, победа Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
53-летняя Лопес выложила в сеть фото в купальнике с перфорацией на декольте
Галина ГРИШИНА
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Нагетсы из кабачка. Кулинарный блогер рассказала, как приготовить вкусную панировку всего из шести составляющих
Галина ГРИШИНА
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео
Галина ГРИШИНА
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Как продлить срок хранения спелых авокадо. Простой трюк, благодаря которому авокадо будут свежими столько, сколько захотите
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото
Галина ГРИШИНА
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку
Галина ГРИШИНА
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Маникюр с эффектом ауры. Новый тренд этого лета. Фото
Галина ГРИШИНА
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Выпускники медфакультета Ужгородского университета вместо празднования выпускного передали 100 тыс. грн в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
"Будьте практичны и не допускайте, чтобы пустовал хоть кусок земли". Эксперты рассказали, что посадить в июле после сбора первого урожая
Галина ГРИШИНА
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото
Галина ГРИШИНА
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
"Как прохладный оазис". Летний маникюр от мастера. Видеоурок
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Добавьте к творогу сметану с молоком – и получится нежная и воздушная запеканка. Эксперт дала рецепт десерта с точными пропорциями
Галина ГРИШИНА
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
"Счастливая и красивая". 49-летняя Наталья Егорова показала, что каждый день делает со своим лицом, чтобы оно всегда было "свежим и подтянутым". Видео
Галина ГРИШИНА
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
Все, что нужно знать, когда вы готовите баклажаны. Лайфхаки
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
35-летняя жена 59-летнего Джонсона на последних неделях беременности снялась в новой фотосессии вместе с сыном и дочерью. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет (97587)
2
Дочь Налчаджиоглу от Ани Лорак толкнула его новую жену лицом в торт. Фото (45618)
3
"Я просто не имею права не рассказать вам всю правду". Никитюк прокомментировала слухи о бойфренде, который ее "продвигал, а затем бросил" (44588)
4
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (41638)
5
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса (26273)
6
Налчаджиоглу показал в одном ролике дочь от Ани Лорак, падчерицу и новую жену. Видео (24640)
7
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (24578)
8
35-летняя Никитюк снялась в белой майке. Фото (24330)
 
 
 
 