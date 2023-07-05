Зеленский поздравил США с Днем независимости: Быть союзником такой мечты, такой смелости и такой свободы – это честь для нас

Он назвал этот праздник "лучшим днем, которым жизнь может наградить любую нацию, восставшую ради свободы".

"Только смелые обретают независимость, и только лучшие из смелых способны передавать свободу от поколения к поколению. Передавать, увеличивая ее границы, границы того, насколько защищена жизнь каждого человека, каждого сообщества и всей страны. Но увеличивая и надежду – надежду для других на земле, что и они тоже смогут стать свободными и что их свобода тоже станет драгоценным наследием для их детей и внуков", – сказал президент.

Зеленский отметил, что же почти два с половиной века США – "земля свободных и дом смелых", который привлекает людей со всего мира, которые ищут большего и стремятся к высшему.

"И хотя не бывает пути без ошибок, Америка давала и дает мощную мечту, что там, где сейчас царит тьма бесправия, когда-то засияет свобода. Быть союзником такой мечты, такой смелости и такой свободы – это честь для нас", – заявил президент.

Он упомянул, что американская поддержка Украины в борьбе с агрессией России стала успешным симбиозом в деле защиты демократии и свободы.

"Украинская смелость овладевает американским оружием и защищает демократию, которую мы с вами ценим одинаково. Украинское свободолюбие при вашей поддержке зажгло новое мощное пламя свободы в нашей части Европы, которое не угаснет и гарантирует, что тирания никогда снова не пройдет Европой, а значит, Европа не потребует участия ваших солдат в кровопролитных битвах ради свободы", – говорится в поздравлении.

Зеленский заявил, что победа Украины "даст свежую энергию американскому лидерству".

"И мир убедится снова: кто ценит свободу – тот всегда побеждает", – сказал он.