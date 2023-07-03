"У нас нет никаких секретов от ЦРУ". Зеленский рассказал, о чем говорил с Бернсом во время его визита в Киев

Зеленский сказал в интервью, что был "удивлен" тем, что о его встрече с Бернсом сообщили СМИ Фото: president.gov.ua

О том, что Бернс тайно приезжал в Киев в начале июня, написала The Washington Post. По данным СМИ, кроме Зеленского, директор ЦРУ также провел встречу с руководством военной разведки Украины.

Зеленский сказал в интервью CNN, что был "удивлен" тем, что о его встрече с Бернсом сообщили СМИ. Он добавил, что его общение с главой ЦРУ "всегда должно быть за кулисами" – "мы обсуждаем важные вещи: что нужно Украине и как Украина готова действовать".

По словам Зеленского, "у нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы разговаривают друг с другом".

Президент сообщил, что рассказал Бернсу "обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны".

Как указала The Washington Post, во время встреч в Киеве Бернс получил информацию о подготовке Украины к контрнаступлению и освобождению оккупированных Россией территорий. Один из источников СМИ проинформировал, что целью приезда директора ЦРУ в Киев было подтвердить приверженность администрации президента США Джо Байдена обмену разведывательной информацией, призванной помочь Украине защитить себя.