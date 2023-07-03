"У нас нет никаких секретов от ЦРУ". Зеленский рассказал, о чем говорил с Бернсом во время его визита в Киев

О том, что Бернс тайно приезжал в Киев в начале июня, написала The Washington Post. По данным СМИ, кроме Зеленского, директор ЦРУ также провел встречу с руководством военной разведки Украины.
Зеленский сказал в интервью CNN, что был "удивлен" тем, что о его встрече с Бернсом сообщили СМИ. Он добавил, что его общение с главой ЦРУ "всегда должно быть за кулисами" – "мы обсуждаем важные вещи: что нужно Украине и как Украина готова действовать".
По словам Зеленского, "у нас нет никаких секретов от ЦРУ, потому что у нас хорошие отношения, и наши спецслужбы разговаривают друг с другом".
Президент сообщил, что рассказал Бернсу "обо всех важных вещах, связанных с полем боя, которые нам нужны".
Как указала The Washington Post, во время встреч в Киеве Бернс получил информацию о подготовке Украины к контрнаступлению и освобождению оккупированных Россией территорий. Один из источников СМИ проинформировал, что целью приезда директора ЦРУ в Киев было подтвердить приверженность администрации президента США Джо Байдена обмену разведывательной информацией, призванной помочь Украине защитить себя.
В середине января Бернс также тайно посещал Киев и встретился с Зеленским, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post. По информации издания, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.
Бернс также приезжал в Украину и встречался с президентом в начале октября и в середине ноября 2022 года. Во время одного из визитов он застал массированную ракетную атаку РФ, отмечал Зеленский.
Официально об этих визитах не сообщали. CNN отмечал, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.