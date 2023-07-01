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В начале июня в Киев тайно приезжал директор ЦРУ – The Washington Post

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С начала полномасштабного вторжения глава ЦРУ уже несколько раз побывал в Украине
С начала полномасштабного вторжения глава ЦРУ уже несколько раз побывал в Украине
Фото: ЕРА

Директор американского Центрального разведывательного управления Уильям Бернс в начале июня тайно посетил Украину. Об этом 30 июня написала The Washington Post.

Во время встреч в Киеве Бернс получил информацию о подготовке Украины к контрнаступлению и освобождению оккупированных Россией территорий.

"Во время секретного визита директора ЦРУ в начале этого месяца украинские чиновники раскрыли амбициозную стратегию по возвращению оккупированной Россией территории и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу года", – пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом поездки.

Она включала встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством военной разведки. Поездка пришлась "на критический момент конфликта, когда украинские войска пытаются получить преимущество в долгожданном контрнаступлении, но еще не развернули большинство своих штурмовых бригад, обученных и оснащенных Западом", говорится в статье.

Целью приезда было подтвердить приверженность администрации президента США Джо Байдена обмену разведывательной информацией, призванной помочь Украине защитить себя, добавил другой источник.

26 июня телеканал CNN сообщил, что ЦРУ детально знало о планах мятежа основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, но держала в курсе лишь нескольких чиновников. В НАТО заявили, что разочарованы таким подходом. По данным The Washington Post, с украинцами во время визита Бернс эту информацию также не обсуждал. 

Контекст:

В середине января Бернс также тайно посещал Киев и встретился с Зеленским, сообщила со ссылкой на свои источники The Washington Post. По информации издания, основной темой разговора стали планы российских оккупантов на ближайшие недели и месяцы.

Бернс также приезжал в Украину и встречался с президентом в начале октября и в середине ноября 2022 года. Во время одного из визитов он застал массированную ракетную атаку РФ, отмечал Зеленский. 

Официально об этих визитах не сообщали. CNN отмечал, что ЦРУ придерживается "давней политики" не комментировать и не объявлять публично о поездках директора.

Теги: Украина, ЦРУ, разведка, война России против Украины, визит, Уильям Бернс
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