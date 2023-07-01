В начале июня в Киев тайно приезжал директор ЦРУ – The Washington Post

С начала полномасштабного вторжения глава ЦРУ уже несколько раз побывал в Украине Фото: ЕРА

Во время встреч в Киеве Бернс получил информацию о подготовке Украины к контрнаступлению и освобождению оккупированных Россией территорий.

"Во время секретного визита директора ЦРУ в начале этого месяца украинские чиновники раскрыли амбициозную стратегию по возвращению оккупированной Россией территории и началу переговоров о прекращении огня с Москвой к концу года", – пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ходом поездки.

Она включала встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством военной разведки. Поездка пришлась "на критический момент конфликта, когда украинские войска пытаются получить преимущество в долгожданном контрнаступлении, но еще не развернули большинство своих штурмовых бригад, обученных и оснащенных Западом", говорится в статье.

Целью приезда было подтвердить приверженность администрации президента США Джо Байдена обмену разведывательной информацией, призванной помочь Украине защитить себя, добавил другой источник.

26 июня телеканал CNN сообщил, что ЦРУ детально знало о планах мятежа основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, но держала в курсе лишь нескольких чиновников. В НАТО заявили, что разочарованы таким подходом. По данным The Washington Post, с украинцами во время визита Бернс эту информацию также не обсуждал.