"Мы не упустим эту возможность". Директор ЦРУ заявил, что сейчас складываются благоприятные условия для вербовки шпионов в России

По словам Бернса, такая возможность выпадает "раз в поколение" Фото: ЕРА

По его словам, такая возможность выпадает "раз в поколение".

Как отметил Бернс, "недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство, даже несмотря на постоянную государственную пропаганду и репрессии, это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ".

Он подчеркнул, что "мы не упустим эту возможность".

30 июня The Washington Post сообщила, что в начале июня Бернс тайно посетил Украину. Во время встреч в Киеве он получил информацию о подготовке Украины к контрнаступлению и освобождению оккупированных Россией территорий.

26 июня телеканал CNN сообщил, что ЦРУ детально знало о планах мятежа основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, но держала в курсе лишь нескольких чиновников. В НАТО заявили, что разочарованы таким подходом. По данным The Washington Post, с украинцами во время визита Бернс эту информацию также не обсуждал.