"Мы не упустим эту возможность". Директор ЦРУ заявил, что сейчас складываются благоприятные условия для вербовки шпионов в России

По его словам, такая возможность выпадает "раз в поколение".
Как отметил Бернс, "недовольство войной будет продолжать разъедать российское руководство, даже несмотря на постоянную государственную пропаганду и репрессии, это недовольство создает уникальную возможность для нас в ЦРУ".
Он подчеркнул, что "мы не упустим эту возможность".
30 июня The Washington Post сообщила, что в начале июня Бернс тайно посетил Украину. Во время встреч в Киеве он получил информацию о подготовке Украины к контрнаступлению и освобождению оккупированных Россией территорий.
26 июня телеканал CNN сообщил, что ЦРУ детально знало о планах мятежа основателя признанной международной преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, но держала в курсе лишь нескольких чиновников. В НАТО заявили, что разочарованы таким подходом. По данным The Washington Post, с украинцами во время визита Бернс эту информацию также не обсуждал.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.
По данным Генштаба ВСУ, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили около 229 660 российских оккупантов.