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Зеленский в День Нацполиции: Когда люди видят полицейских, они всегда видят государство. Вы и есть наше лицо

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Президент вручил 10 полицейским ордена "За мужество" III степени
Президент вручил 10 полицейским ордена "За мужество" III степени
Фото: president.gov.ua

4 июля в День Национальной полиции президент Украины Владимир Зеленский принял участие в открытии Центра стратегического анализа и прогнозирования Министерства внутренних дел в Киеве. Об этом сообщил Офис президента.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил президенту, что новый центр будет заниматься мониторингом и анализом ситуации на границе, в пунктах пропуска, обработкой данных по обстрелам, преступлениям, пожарам, разминированию, информации миграционной службы о выданных документах и иностранцах, находящихся в Украине. Также в его задачи входит контроль ситуации на Запорожской АЭС, отслеживание уровня радиации и прогнозы по развитию ситуации.

Зеленский, выступая перед сотрудниками МВД, поздравил их с Днем Национальной полиции. По его словам, военное время показало способность украинских правоохранителей, несмотря ни на что, защищать людей, обеспечивать безопасность и создавать условия для возвращения жителей в освобожденные от российских оккупантов районы.

"Когда люди видят полицейских, они всегда видят государство. Вы и есть наше лицо. Украинская полиция умеет быть профессиональной, умеет спасать от зла, умеет возвращать справедливость. И я желаю всем вам всегда быть именно такими – всегда способными гарантировать Украине и украинцам порядок, безопасность, а украинцы точно всегда будут благодарны за это", – сказал он.

Президент отметил полицейских, которые участвуют в боевых действиях и стабилизационной работе после деоккупации, а также выразил благодарность взрывотехникам, очищающим землю Украины от "проявлений российского зла".

Зеленский поблагодарил следователей, которые расследуют военные преступления. По его словам, уже начато более 84 тыс. производств, 1838 оккупантам и предателям сообщено о подозрении. Кроме того, усилиями Национальной полиции Украины создана специальная база "Военный преступник", в которую внесено более 200 тыс. записей.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения России 507 полицейских отмечены государственными наградами, из них 84 – посмертно. Двоим присвоено звание Героя Украины, в том числе одному – посмертно.

В День Национальной полиции Зеленский также вручил государственные награды Украины – 10 полицейских получили ордена "За мужество" III степени.

Теги: МВД, Владимир Зеленский, война России против Украины, Национальная полиция, поздравление
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