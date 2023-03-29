Патрульную полицию Киева возглавил майор Курбаков

"Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий представил нового руководителя управления патрульной полиции Киева майора полиции Ярослава Курбакова. С марта 2020 года по настоящее время Ярослав Курбаков занимал должность заместителя начальника управления – начальника отдела дежурной службы управления", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 2015 года Курбаков "прошел путь от инспектора до начальника управления", был в том числе командиром батальона патрульной полиции в Черкасской области.

Ранее патрульную полицию Киева возглавлял Роман Зозуля. По данным УНИАН, его уволили 28 марта.

"Суспільному" Зозуля сообщил, что уволился по собственному желанию.