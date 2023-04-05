Чехия предоставит Украине военную помощь примерно на $30 млн

"Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые еще находятся на наших складах, так называемые ненужные, и которые армия действительно может отправить в Украину, не подвергая опасности собственную обороноспособность", – сказала Чернохова.
Она подчеркнула, что она вместе с президентом страны Петром Павелом всегда следит за тем, чтобы помощь, которая отправляется в Украину, можно было чем-то заменить.
Павел недавно сказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что Чехия помогла Украине поставками оружия, насколько это было возможно, но у нее не так много других возможностей. В то же время он добавил, что видит некоторые возможности в области противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых у Чехии есть производственные мощности.
По словам Черноховой, помощь в этой области оказывается, и она упомянула о создании совместного чешско-украинского производственного кластера, а также о поставках от частных компаний, которым Чехия выдает ускоренные разрешения.
Чехия активно поддерживает Украину в борьбе против российской агрессии. По данным чешского правительства, в течение 2022 года страна предоставила Украине вооружений на $1,9 млрд.
22 февраля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что его страна передала Украине 89 танков, 226 боевых и бронированных машин пехоты, 38 гаубиц, 33 реактивные системы залпового огня, шесть систем противовоздушной обороны и четыре вертолета, сообщила "Німецька хвиля".