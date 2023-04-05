Чехия предоставит Украине военную помощь примерно на $30 млн

Чернохова рассказала, что Чехия предоставит Украине вооружение, которое ее страна сейчас не использует Фото: EPA

"Это не финансовая помощь, это военные материалы, которые еще находятся на наших складах, так называемые ненужные, и которые армия действительно может отправить в Украину, не подвергая опасности собственную обороноспособность", – сказала Чернохова.

Она подчеркнула, что она вместе с президентом страны Петром Павелом всегда следит за тем, чтобы помощь, которая отправляется в Украину, можно было чем-то заменить.

Павел недавно сказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, что Чехия помогла Украине поставками оружия, насколько это было возможно, но у нее не так много других возможностей. В то же время он добавил, что видит некоторые возможности в области противовоздушной обороны и боеприпасов, для которых у Чехии есть производственные мощности.

По словам Черноховой, помощь в этой области оказывается, и она упомянула о создании совместного чешско-украинского производственного кластера, а также о поставках от частных компаний, которым Чехия выдает ускоренные разрешения.