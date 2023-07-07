Зеленский надеется на "положительный результат" в ситуации с Запорожской АЭС

"Мы с МАГАТЭ работаем… У нас неизменная ситуация, мы считаем, что ситуация опасна. Мы знаем, что есть контакты МАГАТЭ с Российской Федерацией. Они должны работать. Мы им благодарны, если будет позитив в этой опасной, очень опасной истории, больше добавить нечего пока", – сказал он в ответ на вопрос об участии МАГАТЭ в передаче станции под контроль Украины.

Контекст:

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.