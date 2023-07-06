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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты допускают к работе на ЗАЭС некомпетентный персонал – "Энергоатом"

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Россияне назначают на ЗАЭС некомпетентных работников, говорят в "Энергоатоме"
Россияне назначают на ЗАЭС некомпетентных работников, говорят в "Энергоатоме"
Фото: EPA

Российские оккупанты на Запорожской атомной электростанции доверяют управление крупнейшим атомным объектом Европы неопытным специалистам из России, которые не обладают необходимыми знаниями и навыками. Об этом сообщает компания-оператор украинских АЭС "Энергоатом" 6 июля в Telegram.

"Квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, годами обеспечивавший работу станции, продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов. В то же время предатели назначают на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, молодых россиян", – говорится в сообщении.

Начальником смены одного из энергоблоков назначен работник российской Балаковской АЭС, имеющий всего семимесячный опыт работы. В "Энергоатоме" подчеркнули, что эта должность требует значительно большего опыта, так как предусматривает оперативное управление реактором.

"Даже такими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Из-за некомпетентности и неопытности ввезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет. А значит – необходимо как можно скорее вернуть контроль над станцией ее законному оператору – "Энергоатому", – указано в сообщении.

Контекст:

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.

С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.

Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, российские оккупанты, ЗАЭС
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