Оккупанты допускают к работе на ЗАЭС некомпетентный персонал – "Энергоатом"

"Квалифицированный украинский персонал ЗАЭС, годами обеспечивавший работу станции, продолжает подвергаться давлению, запугиванию и шантажу со стороны российских ядерных террористов. В то же время предатели назначают на руководящие оперативные должности, для которых необходима соответствующая лицензия, молодых россиян", – говорится в сообщении.

Начальником смены одного из энергоблоков назначен работник российской Балаковской АЭС, имеющий всего семимесячный опыт работы. В "Энергоатоме" подчеркнули, что эта должность требует значительно большего опыта, так как предусматривает оперативное управление реактором.

"Даже такими действиями оккупанты в очередной раз подвергают мир опасности. Из-за некомпетентности и неопытности ввезенного российского персонала угроза безопасной эксплуатации Запорожской АЭС только растет. А значит – необходимо как можно скорее вернуть контроль над станцией ее законному оператору – "Энергоатому", – указано в сообщении.