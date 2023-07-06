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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На крыше энергоблока Запорожской АЭС появились новые объекты. Опубликованы спутниковые снимки

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На крыше одного из энергоблоков ЗАЭС обнаружили непонятные предметы
На крыше одного из энергоблоков ЗАЭС обнаружили непонятные предметы
Фото: EPA

На спутниковых снимках ЗАЭС видно появление новых объектов на крыше 4-го энергоблока, о минировании которого сообщал Генштаб, пишет "Радіо Свобода" 5 июля.

Объекты обнаружили на фото, сделанных утром 5 июля и опубликованных Planet Labs. Разрешение снимка не позволяет понять, что именно появилось на крыше, отмечает "Радіо Свобода".

По данным Генштаба, заминирована также крыша 3-го энергоблока.

Контекст:

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.

В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение о такой угрозе распространили в Генштабе ВСУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: минирование, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЗАЭС
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