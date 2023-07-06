США внимательно следят за ситуацией на ЗАЭС – Белый дом

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на электростанции. Это то, чем мы явно занимаемся некоторое время. Как мы уже говорили ранее, продолжение военной оккупации электростанции Россией опасно. Тем более, если речь идет об атомной станции. Там вообще не должно быть боевых действий", – заявила она.
По словам Жан-Пьер, пока у нее нет никакой новой информации по этому вопросу.
Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва ЗАЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.
В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эмманюэля Макрона. Перед этим предупреждение о такой угрозе распространили в Генштабе ВСУ.