США внимательно следят за ситуацией на ЗАЭС – Белый дом

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией на электростанции. Это то, чем мы явно занимаемся некоторое время. Как мы уже говорили ранее, продолжение военной оккупации электростанции Россией опасно. Тем более, если речь идет об атомной станции. Там вообще не должно быть боевых действий", – заявила она.

По словам Жан-Пьер, пока у нее нет никакой новой информации по этому вопросу.