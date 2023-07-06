Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС запросили дополнительный доступ для проверки сообщений о взрывчатке – Гросси

"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС в Украине, в последние дни и недели проинспектировали части объекта, в том числе некоторые участки по периметру большого пруда-охладителя, а также проводили регулярные обходы на месте, пока не наблюдается никаких видимых признаков наличия мин или взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.

По словам Гросси, "эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте – в частности, к крышам реакторных блоков №3 и №4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции".

"В связи с усилением военной напряженности и усилением активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны быть в состоянии проверить факты на местах. Их независимый и объективный отчет поможет прояснить текущую ситуацию на объекте, что имеет решающее значение в такое время, когда есть неподтвержденные обвинения и встречные обвинения", – цитирует МАГАТЭ своего гендиректора.

В релизе МАГАТЭ нет ни слова о том, что безопасность ЗАЭС находится под угрозой в связи с вторжением российских войск в Украину.