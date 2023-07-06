Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС запросили дополнительный доступ для проверки сообщений о взрывчатке – Гросси

"Эксперты МАГАТЭ, присутствующие на ЗАЭС в Украине, в последние дни и недели проинспектировали части объекта, в том числе некоторые участки по периметру большого пруда-охладителя, а также проводили регулярные обходы на месте, пока не наблюдается никаких видимых признаков наличия мин или взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.
По словам Гросси, "эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ, необходимый для подтверждения отсутствия мин или взрывчатых веществ на объекте – в частности, к крышам реакторных блоков №3 и №4, а также доступ к частям машинного зала и некоторым частям системы охлаждения на станции".
"В связи с усилением военной напряженности и усилением активности в регионе, где расположена эта крупная атомная электростанция, наши эксперты должны быть в состоянии проверить факты на местах. Их независимый и объективный отчет поможет прояснить текущую ситуацию на объекте, что имеет решающее значение в такое время, когда есть неподтвержденные обвинения и встречные обвинения", – цитирует МАГАТЭ своего гендиректора.
В релизе МАГАТЭ нет ни слова о том, что безопасность ЗАЭС находится под угрозой в связи с вторжением российских войск в Украину.
Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку. В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение о такой угрозе распространили в Генштабе ВСУ.