Оккупанты вывели часть войск с ЗАЭС в последние дни – Sky News

Мирные жители также начали покидать регион поблизости ЗАЭС после заявлений о возможном подрыве станции российскими войсками.
Редактор отдела международных отношений Доминик Вагхорн сказал, что Россия уже делала то, в чем пыталась обвинить Украину, – подрыв дамбы Каховской ГЭС.
"Беспокойство [среди украинцев] усилили заявления России в блогах о том, что украинцы якобы планировали напасть на станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в том, что они готовятся что-то сделать, часто это признак того, что они собираются сделать это сами, как мы видели в случае с Каховской плотиной", — сказал он.
Помимо заявлений о возможной взрывчатке, замеченной на крыше ЗАЭС, российский советник по ядерным вопросам Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля на АЭС якобы ожидалось нападение Украины.
"Это вызвало тревогу. Это привело к тому, что ряд украинцев внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пограничном переходе в Молдову, каких не видели уже несколько месяцев", – сообщил Вагхорн.
Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.
В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение о такой угрозе распространили в Генштабе ВСУ.