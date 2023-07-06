Оккупанты вывели часть войск с ЗАЭС в последние дни – Sky News

Мирные жители также начали покидать регион поблизости ЗАЭС после заявлений о возможном подрыве станции российскими войсками.

Редактор отдела международных отношений Доминик Вагхорн сказал, что Россия уже делала то, в чем пыталась обвинить Украину, – подрыв дамбы Каховской ГЭС.

"Беспокойство [среди украинцев] усилили заявления России в блогах о том, что украинцы якобы планировали напасть на станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в том, что они готовятся что-то сделать, часто это признак того, что они собираются сделать это сами, как мы видели в случае с Каховской плотиной", — сказал он.

Помимо заявлений о возможной взрывчатке, замеченной на крыше ЗАЭС, российский советник по ядерным вопросам Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля на АЭС якобы ожидалось нападение Украины.

"Это вызвало тревогу. Это привело к тому, что ряд украинцев внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пограничном переходе в Молдову, каких не видели уже несколько месяцев", – сообщил Вагхорн.