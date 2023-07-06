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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты вывели часть войск с ЗАЭС в последние дни – Sky News

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По данным источников, часть оккупантов покинула территорию ЗАЭС
По данным источников, часть оккупантов покинула территорию ЗАЭС
Фото: EPA

По данным источников Sky News, в последние дни с Запорожской атомной электростанции была выведена часть российских войск. Об этом телеканал сообщил 5 июля.

Мирные жители также начали покидать регион поблизости ЗАЭС после заявлений о возможном подрыве станции российскими войсками. 

Редактор отдела международных отношений Доминик Вагхорн сказал, что Россия уже делала то, в чем пыталась обвинить Украину, – подрыв дамбы Каховской ГЭС.

"Беспокойство [среди украинцев] усилили заявления России в блогах о том, что украинцы якобы планировали напасть на станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в том, что они готовятся что-то сделать, часто это признак того, что они собираются сделать это сами, как мы видели в случае с Каховской плотиной", — сказал он.

Помимо заявлений о возможной взрывчатке, замеченной на крыше ЗАЭС, российский советник по ядерным вопросам Ренат Карчаа заявил, что в ночь на 5 июля на АЭС якобы ожидалось нападение Украины.

"Это вызвало тревогу. Это привело к тому, что ряд украинцев внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пограничном переходе в Молдову, каких не видели уже несколько месяцев", – сообщил Вагхорн.

Контекст:

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.

В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение о такой угрозе распространили в Генштабе ВСУ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Запорожская АЭС, война России против Украины, российские военные, российские оккупанты, ЗАЭС
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