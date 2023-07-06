Буданов о ЗАЭС: Угроза катастрофы потихоньку снижается

Издание напоминает, что на прошлой неделе Буданов предупредил о возможном саботаже со стороны России на ЗАЭС, а 4 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что оккупанты разместили на крышах нескольких энергоблоков предметы, похожие на взрывчатку.
Сейчас, по словам Буданова, угроза российской диверсии на ЗАЭС уменьшается, но причины этого глава ГУР назвать отказался.
Он отметил, что разведка совершает "определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличные" – и, по его мнению, "сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается".
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
20 июня Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.