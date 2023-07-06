Буданов о ЗАЭС: Угроза катастрофы потихоньку снижается

На чем основывается оценка рисков в ситуации на ЗАЭС, Буданов уточнить отказался Фото: gur.gov.ua

Издание напоминает, что на прошлой неделе Буданов предупредил о возможном саботаже со стороны России на ЗАЭС, а 4 июня президент Владимир Зеленский заявлял, что оккупанты разместили на крышах нескольких энергоблоков предметы, похожие на взрывчатку.

Сейчас, по словам Буданова, угроза российской диверсии на ЗАЭС уменьшается, но причины этого глава ГУР назвать отказался.

Он отметил, что разведка совершает "определенные действия в этой сфере – как публичные, так и непубличные" – и, по его мнению, "сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы потихоньку снижается".