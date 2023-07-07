Чехия поможет обучать украинских пилотов на F-16 и предоставит симулятор – премьер-министр

"Чешская Республика поможет подготовить специалистов на самолеты F-16 и предоставит Украине симулятор для таких тренировок", – заявил он.

Фиала пообещал, что Чехия передаст Украине вертолеты, а в следующие несколько месяцев – еще 100 тыс. крупнокалиберных боеприпасов.

"Вдохновляет, насколько мужественно Украина противостоит России. Надеюсь, что наши поставки военной помощи поддержат ее в этом. [...] Украине мы отправили 667 единиц тяжелой техники и более 4 млн боеприпасов. Это значит, что каждый день в Украину отправляется 10 тыс. штук боеприпасов или минимум один танк. Мы должны и дальше поддерживать Украину. Это должна делать Чешская Республика и весь демократичный мир", – сказал Фиала.

Зеленский прибыл в Чехию 6 июля. Он встретился с президентом страны Петром Павелом. После этого они дали совместную пресс-конференцию.

7 июля президент встретился с Фиалой, а также планирует провести встречи с председателями обеих палат парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой-Адамовой.