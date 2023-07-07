Чехия поможет обучать украинских пилотов на F-16 и предоставит симулятор – премьер-министр

"Чешская Республика поможет подготовить специалистов на самолеты F-16 и предоставит Украине симулятор для таких тренировок", – заявил он.
Фиала пообещал, что Чехия передаст Украине вертолеты, а в следующие несколько месяцев – еще 100 тыс. крупнокалиберных боеприпасов.
"Вдохновляет, насколько мужественно Украина противостоит России. Надеюсь, что наши поставки военной помощи поддержат ее в этом. [...] Украине мы отправили 667 единиц тяжелой техники и более 4 млн боеприпасов. Это значит, что каждый день в Украину отправляется 10 тыс. штук боеприпасов или минимум один танк. Мы должны и дальше поддерживать Украину. Это должна делать Чешская Республика и весь демократичный мир", – сказал Фиала.
Зеленский прибыл в Чехию 6 июля. Он встретился с президентом страны Петром Павелом. После этого они дали совместную пресс-конференцию.
7 июля президент встретился с Фиалой, а также планирует провести встречи с председателями обеих палат парламента Милошем Выстрчилом и Маркетой Пекаровой-Адамовой.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа, но пока что они согласились только начать учебные миссии для украинских пилотов с использованием современных западных самолетов.
Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
По данным Офиса президента Украины на 2 июня, в европейскую часть "коалиции истребителей" по обучению украинских пилотов вошли восемь стран (кроме Нидерландов и Дании, Великобритания, Польша, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция), но "скоро будет больше".
Президент США Джо Байден заявлял, что США поддержат усилия союзников и партнеров и примут участие в обучении украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.
Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины. В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе. 1 июля он заявил, что пока графиков тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16 нет.