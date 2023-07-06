Украинские Воздушные силы сделали все, чтобы учения на F-16 стартовали, ждем приглашения от партнеров – Игнат

"Воздушные силы сделали все, чтобы они [учения] стартовали. Летчики в режиме ожидания находятся уже не первый месяц и готовы хоть сегодня выезжать, если будет принято такое решение. Наши группы офицеров сегодня находятся в странах Европы и в постоянных переговорах и консультациях с нашими партнерами: где, как, сколько, на каких основаниях должны пройти учения", – сказал он.

По словам Игната, Великобритания может взять группу офицеров, у которых меньше опыта, и начать базовую подготовку.

"Но есть пилоты, которым базовая подготовка, возможно, не так уж и необходима, а нужно сразу переучиться на F-16. Эта группа пилотов определена уже давно и ожидает решения о выезде в ту или иную страну. Мы готовы, мы свое домашнее задание выполнили, ждем приглашения от наших партнеров и надеемся, что оно будет", – заявил спикер.

Игнат сказал, что для сбивания большего количества крылатых ракет, в том числе "Калибров", Украине нужны истребители F-16.