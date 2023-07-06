Украинские Воздушные силы сделали все, чтобы учения на F-16 стартовали, ждем приглашения от партнеров – Игнат

"Воздушные силы сделали все, чтобы они [учения] стартовали. Летчики в режиме ожидания находятся уже не первый месяц и готовы хоть сегодня выезжать, если будет принято такое решение. Наши группы офицеров сегодня находятся в странах Европы и в постоянных переговорах и консультациях с нашими партнерами: где, как, сколько, на каких основаниях должны пройти учения", – сказал он.
По словам Игната, Великобритания может взять группу офицеров, у которых меньше опыта, и начать базовую подготовку.
"Но есть пилоты, которым базовая подготовка, возможно, не так уж и необходима, а нужно сразу переучиться на F-16. Эта группа пилотов определена уже давно и ожидает решения о выезде в ту или иную страну. Мы готовы, мы свое домашнее задание выполнили, ждем приглашения от наших партнеров и надеемся, что оно будет", – заявил спикер.
Игнат сказал, что для сбивания большего количества крылатых ракет, в том числе "Калибров", Украине нужны истребители F-16.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа, но пока что они согласились только начать учебные миссии для украинских пилотов с использованием современных западных самолетов.
По данным Офиса президента Украины на 2 июня, в европейскую часть "коалиции истребителей" по обучению украинских пилотов вошли восемь стран (Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция), но "скоро будет больше".
Президент США Джо Байден заявлял, что США поддержат усилия союзников и партнеров и примут участие в обучении украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.
Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины.
В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.
Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе.
1 июля Зеленский заявил, что пока графиков тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16 нет.