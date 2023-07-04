"Ошиблись в расчетах". Кулеба рассказал, почему до сих пор не началось обучение украинских пилотов на F-16

"Если раньше я был уверен, что буквально в первые месяцы следующего года Украина получит самолеты, то я исходил из того, что в июне начнутся тренировки, как нам это обещали. В июне тренировки не начались, это означает, что график начинает сдвигаться", – сказал он.

По словам Кулебы, Украина работает сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс.

"Фактически здесь речь идет об обучении пилотов, об обучении инженеров, о подготовке инфраструктуры, о принятии правовых решений, которые необходимы для передачи самолетов. Очень серьезная работа, начинать ее надо было еще "вчера", но "не так сталося, як гадалося". Мы активно работаем, чтобы вернуть процесс на рельсы. Я не думаю, что в этом есть политическое решение тормозить процесс. Сам по себе процесс является очень сложным, требует координации многих элементов, и прежде всего он требует нашего вмешательства", – добавил Кулеба.

По его словам, та страна, которая обещала начать обучение пилотов в июне, продолжает подготовку. "Они ошиблись в расчетах, им нужно больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем", – сказал министр.