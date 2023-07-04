"Ошиблись в расчетах". Кулеба рассказал, почему до сих пор не началось обучение украинских пилотов на F-16

"Если раньше я был уверен, что буквально в первые месяцы следующего года Украина получит самолеты, то я исходил из того, что в июне начнутся тренировки, как нам это обещали. В июне тренировки не начались, это означает, что график начинает сдвигаться", – сказал он.
По словам Кулебы, Украина работает сейчас со всеми причастными сторонами, со всеми странами, которые участвуют в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс.
"Фактически здесь речь идет об обучении пилотов, об обучении инженеров, о подготовке инфраструктуры, о принятии правовых решений, которые необходимы для передачи самолетов. Очень серьезная работа, начинать ее надо было еще "вчера", но "не так сталося, як гадалося". Мы активно работаем, чтобы вернуть процесс на рельсы. Я не думаю, что в этом есть политическое решение тормозить процесс. Сам по себе процесс является очень сложным, требует координации многих элементов, и прежде всего он требует нашего вмешательства", – добавил Кулеба.
По его словам, та страна, которая обещала начать обучение пилотов в июне, продолжает подготовку. "Они ошиблись в расчетах, им нужно больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем", – сказал министр.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа, но пока что союзники согласились только начать учебные миссии для украинских пилотов с использованием современных западных самолетов.
По данным Офиса президента Украины на 2 июня, в "европейскую часть "коалиции истребителей" по обучению украинских пилотов вошли восемь стран (Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция), но "скоро будет больше".
Президент США Джо Байден заявлял, что США поддержат усилия союзников и партнеров и примут участие в обучении украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.
Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины.
В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.
Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе.
1 июля Зеленский заявил, что пока графиков тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16 нет.