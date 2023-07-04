Украина не получит западные истребители до завершения контрнаступления – глава военного комитета НАТО

По его словам, "дискуссия об истребителях – важная, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления".
Бауэр добавил, что "подготовка пилотов, обучение техников, обеспечение логистики, которая может реально поддерживать эти самолеты, не будут доступны до этого контрнаступления".
Как указал глава военного комитета НАТО, "мы не должны смешивать эти два обсуждения" – "это важно и понятно, что Украина просит эти истребители, но мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью, опубликованном 30 июня, что Вооруженным силам Украины для успешной деоккупации своих территорий крайне необходимы американские истребители F-16. Он пояснил, что российские оккупанты имеют более современные самолеты, чем ВСУ, и это дает им преимущество на поле боя.
"Противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Вы с ума сошли?" – сказал Залужный.
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа, но пока что союзники согласились только начать учебные миссии для украинских пилотов с использованием современных западных самолетов.
По данным Офиса президента Украины на 2 июня, в европейскую часть "коалиции истребителей" по обучению украинских пилотов вошли восемь стран (Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция), но "скоро будет больше".
Президент США Джо Байден заявлял, что США поддержат усилия союзников и партнеров и примут участие в обучении украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.
Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины.
В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.
Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе.
1 июля Зеленский заявил, что пока графиков тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16 нет.