Украина не получит западные истребители до завершения контрнаступления – глава военного комитета НАТО

Дискуссия о западных истребителях для Украины – важная, но она не будет решена в краткосрочной перспективе, отметил Бауэр Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

По его словам, "дискуссия об истребителях – важная, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления".

Бауэр добавил, что "подготовка пилотов, обучение техников, обеспечение логистики, которая может реально поддерживать эти самолеты, не будут доступны до этого контрнаступления".

Как указал глава военного комитета НАТО, "мы не должны смешивать эти два обсуждения" – "это важно и понятно, что Украина просит эти истребители, но мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью, опубликованном 30 июня, что Вооруженным силам Украины для успешной деоккупации своих территорий крайне необходимы американские истребители F-16. Он пояснил, что российские оккупанты имеют более современные самолеты, чем ВСУ, и это дает им преимущество на поле боя.

"Противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Вы с ума сошли?" – сказал Залужный.